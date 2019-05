French News: Le secrétaire d’État parlementaire Wittke: souhaite développer davantage le partenariat germano-mongol sur les matières premières dans l’intérêt des deux pays

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

21.05.2019 – Communiqué de presse – Matières premières et ressources

introduction

Oliver Wittke, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, et Dolgorsürengiin Sumiyabazar, ministre mongol de l’Industrie minière et de l’Industrie lourde, ont lieu aujourd’hui. Wittke: “Die deutsch La coopération mongole dans le secteur des matières premières revêt une grande importance pour nous. Particulièrement dans le contexte d’une demande croissante de matières premières via les technologies futures, nous souhaitons donner un nouvel élan à notre partenariat. Les deux parties en bénéficient: les importants gisements de matières premières de la Mongolie peuvent apporter une contribution importante à la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières de l’économie allemande. Dans le même temps, le savoir-faire allemand peut contribuer à une exploitation minière efficace et écologiquement rationnelle en Mongolie. La Mongolie a subi une transformation politique et économique considérable au cours des deux dernières décennies. Le gouvernement fédéral soutient la réforme des structures économiques, car des conditions-cadres fiables constituent une base importante pour l’activité économique et, surtout, pour l’investissement étranger. Avec le groupe de travail gouvernemental et la réunion du comité économique mixte d’hier, nous voulons définir un certain nombre d’accents pour faire progresser les projets de ressources dans l’intérêt des deux parties. ” et une formation avancée dans le cadre du programme de formation BMWi Manager.

