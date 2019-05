French News: Les commissions pédagogiques et méthodologiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg réunissent des experts des domaines de la formation

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Maria Alexandrovna, informez-nous sur les travaux des commissions pédagogiques et méthodologiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, qui sont aujourd’hui l’un des corps les plus importants d’experts: les commissions d’enseignement et des méthodes, qui fonctionnent depuis octobre 2018 sous une nouvelle forme – en fonction de groupes de spécialités élargis. préparation. Selon ce principe, des associations pédagogiques fédérales (FUMO) ont été créées. Elles ont pour principales activités la création et l’examen de projets de programmes éducatifs, la participation à l’élaboration de projets de normes de formation de l’État fédéral ainsi qu’un fonds de fonds d’évaluation pour la certification intermédiaire et la certification finale. L’Université de Pétersbourg a le droit de développer et d’approuver de manière indépendante les normes d’enseignement et de créer des programmes d’enseignement basés sur ces normes. cadres. À cet égard, les questions ci-dessus et d’autres qui sont examinées au niveau fédéral par la FUMO sont traitées au CMD à la SPbU. Cette décision conceptuelle est reflétée dans les normes d’enseignement actuelles de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Actuellement, les programmes d’enseignement de l’Université sont mis en œuvre dans le cadre de 33 groupes de spécialités et de domaines de formation élargis. Pourquoi les travaux des commissions ont-ils été traduits dans un nouveau format? Auparavant, les CMD étaient créés dans le cadre d’unités pédagogiques et scientifiques – facultés ou instituts. La formation selon ce nouveau principe a permis de rompre les liens étroits avec leurs équipes et de réunir des experts sur le principe du programme dans les domaines de la formation et des spécialités. Des commissions pédagogiques et méthodologiques sur un groupe élargi de spécialités et des domaines de formation ont été créées pour analyser le contenu des activités éducatives mises en œuvre à la St. Petersburg State University. universités du monde, examiner les projets de matériels et matériels pédagogiques, ainsi que pour préparer des supports analytiques et des des conclusions, y compris dans le domaine de la coopération internationale dans le domaine de l’éducation Qui participe aux travaux des commissions pédagogiques et méthodologiques? Le personnel enseignant de l’UMC comprend des membres du personnel académique et enseignant de l’Université qui représentent les équipes de départements de l’éducation et des sciences de l’Université de Saint-Pétersbourg et participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes éducatifs. dans des groupes de spécialités élargis et des domaines de formation. En outre, la commission comprend: un représentant de l’équipe scientifique et pédagogique dirigée par «Langues étrangères», des représentants des conseils d’étudiants, des communautés professionnelles et des organisations d’employeurs, ainsi que divers groupes de travail créés pour CMB au travail. Par exemple, les commissions de contrôle de la qualité du processus éducatif analysent les programmes de travail des disciplines et des programmes de travail des praticiens en termes de fonds d’outils d’évaluation et de matériel de test, analysent également les résultats de la certification intermédiaire et soumettent un rapport analytique et des recommandations sur l’amélioration de la documentation pédagogique et méthodique à la présidence du département du matériel pédagogique. La participation des employeurs à la résolution des problèmes dans le domaine de l’éducation, ainsi que celle des étudiants eux-mêmes? communautés NYH et les organisations d’employeurs est une forme importante de l’interaction avec la communauté professionnelle. Il vous permet de prendre en compte dans le processus éducatif les normes professionnelles et de formuler les compétences professionnelles des diplômés du SPbS. Les employeurs participent à l’examen de la documentation pédagogique et méthodologique, à la rédaction des documents de qualification et à leur révision, ainsi qu’à la certification finale de l’État. Certains employeurs ont rejoint le CMD depuis plus d’un an et la participation de représentants d’étudiants aux commissions pédagogiques et méthodologiques est une condition importante pour assurer la transparence de leurs activités. C’est l’une des formes d’interaction avec la communauté des étudiants pour tenir compte de leurs points de vue et du respect de leurs droits. Les membres des conseils d’étudiants de l’Université font partie de la commission sur la représentation des présidents des conseils d’étudiants.Vous envisagez d’appliquer l’expérience des commissions pédagogiques et méthodologiques à d’autres structures de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg? , “Mathématiques, algorithmes et analyse de données”, magistrature “Mathématiques modernes” et “Protection juridique de la concurrence économique”.

