French News: Les explorateurs polaires célèbrent des vacances professionnelles à bord de l’Akademik Treshnikov

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La date de la fête professionnelle des spécialistes n’a pas été choisie par hasard: le 21 mai 1937, la première expédition de la station de dérive polaire (pôle 1) (P-1) a commencé ses travaux. «Il est symbolique que nous rencontrions ce jour-là les participants de l’expédition« Transarctique-2019 », qui perpétue la tradition des expéditions maritimes dans l’Arctique aux hautes latitudes, y compris à la dérive. J’espère que ces recherches se poursuivront et que nous disposerons de nouvelles données sur l’Arctique », a déclaré Alexander Makarov, directeur de l’Institut de recherche sur l’Arctique et l’Antarctique, diplômé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, dans un discours de félicitations. et expéditions du Service fédéral d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement, Anna Bystromovich, qui a félicité le président des explorateurs polaires Celui de Vladimir Poutine. En outre, un certain nombre de membres de l’expédition ont été notés séparément par les dirigeants de Roshydromet. Ainsi diplômé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, le chef du détachement météorologique du vol Vassili Kustov a obtenu un diplôme. Il a commencé son activité expéditionnaire en tant qu’étudiant en devenant membre de la station à la dérive “North Pole – 35”. Puis, en 2007, le futur météorologue a accepté sans hésiter de se rendre dans l’Arctique pendant une année entière.

Faire partie de l’équipe de la station dérivante du pôle Nord, c’est comme voler dans l’espace, ces offres ne sont pas refusées. Diplômé de SPbS, chef de l’équipe météorologique du vol Vasily Kustov

Aujourd’hui, il est devenu dangereux de mener des recherches sous la forme de stations dérivantes stationnaires du type «pôle Nord» en raison de la détérioration de la situation des glaces dans l’Arctique – les années se fissurent et nous devons constamment déplacer le camp. La plate-forme spéciale résistante aux glaces, qui sera mise en service en 2021, contribuera à résoudre ce problème.La première étape de l’expédition Transarctique 2019, organisée par Roshydromet en collaboration avec l’AARI, a fourni aux scientifiques une occasion unique de mettre au point toutes les mesures de formation opérationnelle pour le camp et de poursuivre les recherches. Plus de trois mille milles marins ont été parcourus, dont trois cents en dérive pendant toute la durée de l’expédition du navire «Akademik Treshnikov». Avec l’exploitant du navire et l’équipe d’hélicoptères du ministère des Situations d’urgence, les explorateurs polaires pourraient non seulement résoudre rapidement les problèmes d’organisation de la station, mais aussi mener des recherches approfondies dans le Haut-Arctique. Environ un millier d’échantillons d’eau de mer, de neige et de glace ont été échantillonnés, des couches océaniques situées bien au-delà du camp de glace ont été sondées et la glace a été étudiée à la fois sous l’eau et dans les airs. Ainsi, un employé du service des relations publiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, le climatologue Alexander Urazgildeeva, a utilisé un véhicule aérien sans pilote pour étudier les caractéristiques de rayonnement des buttes et un professeur associé de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, Alexei Krylov, qui pourrait être utile aux climatologues participant à la modélisation de la réduction de la glace de mer dans l’Arctique.

MIL OSI