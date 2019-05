French News: Les isolateurs de vibrations en matériau MR aideront à étudier l’atmosphère de Mars.

Source: Espace fédéral russe

L’équipement scientifique conçu pour l’étude de la planète rouge pendant la mission ExoMars 2020 est en cours de test. Il consiste en un instrument optique, le spectromètre de Fourier FAST, dont le lancement est prévu sur la plateforme d’atterrissage de l’engin spatial ExoMars 2020. Il est conçu pour étudier l’atmosphère de la planète, y compris l’enregistrement de ses composants, y compris le méthane, ainsi que pour surveiller la température et les aérosols, afin d’étudier la composition minéralogique de la surface. Les informations sur la teneur en méthane de l’atmosphère martienne apporteront une réponse à la question sur la possibilité de l’existence d’organismes vivants sur cette planète. Dans les conditions de la Terre, ce gaz est produit, notamment par des microbes. Il est établi que la concentration de méthane dans l’atmosphère de Mars varie périodiquement, mais la cause de ces fluctuations est inconnue. Le spectromètre de Fourier FAST, conçu pour analyser le contenu en substances de l’échantillon de gaz, aidera à comprendre ce problème. Mais l’appareil lui-même a besoin d’une protection contre les vibrations. Pour ce faire, l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie (IKI RAS) s’est adressé à l’Université de Samara. La haute stabilité dynamique requise du spectromètre FAST FAST sera fournie par des isolateurs de vibrations en matériau MP (caoutchouc métallique). Ce matériau d’amortissement a été mis au point par des scientifiques de l’Université de Samara et est fabriqué dans les laboratoires de l’université. Il possède des propriétés utiles du caoutchouc et est extrêmement résistant aux environnements agressifs, aux radiations, aux hautes et basses températures et aux charges dynamiques intenses caractéristiques de l’espace. Le secret du matériau MP est une technologie spéciale de tissage et de pressage de fils métalliques spiralés de différents diamètres. Grâce à la combinaison réussie de propriétés rares, les isolateurs de vibrations MR sont capables d’atténuer l’impact destructeur de vibrations et de chocs extrêmes sur les équipements embarqués qui accompagnent le lancement de l’engin spatial et sa mise en orbite. «Si nous comparons le MP avec des isolateurs de vibrations en caoutchouc, le caoutchouc ne perd pas simplement contre le caoutchouc métallique, il ne peut pas être utilisé du tout à ces fins car, dans un espace ouvert, la température varie dans une large plage allant jusqu’au zéro absolu. À cette température, le caoutchouc devient fragile, mais pas le MR, ses propriétés ne changent pas. En outre, le caoutchouc présente d’autres inconvénients, notamment le vieillissement de la couche d’ozone. Le rayonnement solaire, l’ozone le détruisent, explique l’ingénieur en chef du laboratoire de recherche sur la résistance à la vibration et la fiabilité des produits aéronautiques de l’Université de Samara, Fedor Parovay. – Et les produits en matériau MP, grâce à la structure entièrement métallique, résistent calmement à des températures jusqu’à moins 270 ° C. En outre, ils ont des indicateurs de ressources élevés, étant donné que les processus de destruction se développent relativement lentement. ” Un autre avantage de l’analogue métallique du caoutchouc réside dans le fait qu’avec la destruction des filaments en hélice comprimée à l’intérieur de l’isolateur de vibrations, ses propriétés d’amortissement sont améliorées, c’est déjà la deuxième expérience de coopération entre l’Université de Samara et l’IKI RAS dans le cadre de missions Mars. «Dans le cadre de la première étape de la mission ExoMars-2016, il était nécessaire de fournir une protection contre les vibrations pour le spectromètre TIRVIM Fourier. Pour de tels dispositifs, il faut une construction entièrement en métal, sans matériaux polymères. Le caoutchouc métallique à ces fins est idéal. Par conséquent, les collègues de l’Institute of Space Research se sont tournés vers nous – dit Fyodor Parovay. – L’expérience de coopération avec IKI RAN a environ 15 ans. Au cours de cette période, nous avons créé 8 systèmes d’isolation des vibrations pour différents types de dispositifs. »Le spectromètre FAST FAST est actuellement en cours d’assemblage et de test. Après cette étape, vous devrez peut-être affiner le système de protection contre les vibrations. Cependant, le précédent lot d’isolateurs de vibrations provenant de l’IRM pour le dispositif TIRVIM répondait pleinement à toutes les exigences du système IKI RAS et avait été installé sur un vaisseau spatial sans modification.

*** Pour référence

Des processus dynamiques et vibro-acoustiques accompagnent le travail de toutes les machines: du matériel informatique aux avions et aux vaisseaux spatiaux. Même les plus petites fluctuations affectent la qualité et la fiabilité des unités individuelles, ainsi que de l’ensemble du périphérique. L’utilisation de systèmes de protection acoustique et antivibrations peut non seulement prolonger plusieurs fois la durée de vie d’équipements complexes et coûteux, mais aussi rendre son utilisation plus pratique et confortable pour les humains. L’école de dynamique et de vibroacoustique de Samara (Kuibyshev) est l’une des écoles scientifiques et pratiques les plus réputées au monde. Ses fondements ont été posés il y a plus d’un demi-siècle et ont pour thème la dynamique et la vibroacoustique des machines dans les activités de l’Université nationale de recherche KAI-SGAU-Samara, baptisée du nom de l’académicien S.P. La reine a une place spéciale. Les scientifiques de l’Université de Samara ont largement utilisé des technologies pour créer des échantillons avancés de technologies aéronautiques et spatiales nationales ainsi que de moteurs, ainsi que d’autres produits de haute technologie. Exploration de Mars. En 2020, à l’aide du lanceur Proton-M et de l’étage supérieur Briz-M, il est prévu de lancer le satellite ExoMars 2020. La mission ExoMars 2020 est mise en œuvre en étroite coopération avec l’ESA et la société mère du côté européen – la division italienne de ThalesAleniaSpace. Le satellite ExoMars 2020 comprend un module d’atterrissage avec une plateforme d’atterrissage développée par la partie russe, un module de vol et un rover de fabrication européenne. Les équipements scientifiques seront installés à bord du rover européen et de la plate-forme d’atterrissage russe.Le spectromètre Fourier est un instrument optique utilisé pour l’analyse quantitative et qualitative du contenu en substances d’un échantillon de gaz. Chaque gaz a son propre spectre d’absorption du rayonnement qui le traverse. La quantité d’absorption dépend de la concentration du gaz.

