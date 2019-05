French News: PMIP: Qui est responsable de la santé publique?

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La discussion a été animée par Nelli Diveeva, professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, membre du Conseil d’experts sur la santé de l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI. En ouvrant la discussion, elle a rappelé que la santé ne consistait pas uniquement en une absence de maladie et de défauts physiques, mais, selon la définition de l’OMS, en un état de bien-être physique, spirituel et social. C’est pourquoi, s’agissant de la santé publique, il convient de garder à l’esprit que cette question ne concerne pas que la médecine. Conformément à la législation russe, le droit aux soins de santé est interprété de manière large: il concerne non seulement le droit à des soins médicaux de qualité et abordables, mais également le droit à des conditions de travail et d’études favorables, à une nourriture de haute qualité et à un environnement favorable. facteurs, et la bonne pratique médicale n’est que l’un d’entre eux. Mikhail Karpenko, directeur général adjoint aux travaux scientifiques et médicaux du Centre national de recherche médicale, nommé d’après V.A. Almazov, a parlé de la médecine de valeur, l’un des paradigmes du développement possible des soins de santé dans un avenir proche. valeurs du résultat en termes de patient d’abord. L’orateur a déclaré qu’aujourd’hui, dans la pratique clinique, on utilisait principalement des indicateurs dépendant du volume – par exemple, le renouvellement du lit ou le nombre de patients guéris. Et si maintenant le paiement est facturé aux citoyens pour les services rendus, alors, avec une valeur médicamenteuse, le résultat final sera évalué. La différence entre le système existant et le système futur possible concerne également le rôle de la participation de divers établissements médicaux ambulatoires, ambulatoires et hospitaliers. À l’heure actuelle, chacun d’entre eux est responsable de son stade. À l’avenir, il est prévu de prendre en compte l’ensemble du mouvement des patients – de la prophylaxie primaire à la réadaptation. Un avantage supplémentaire de la médecine de valeur est la capacité de travailler avec de grandes données, ce qui signifie non seulement pour évaluer les résultats du traitement de manière rétrospective, mais également pour effectuer une modélisation prédictive.

L’essentiel pour l’introduction de la nouvelle approche est de déterminer correctement quel est exactement le véritable indicateur de l’évaluation du résultat dans chaque situation spécifique – c’est pourquoi la médecine de valeur est aussi appelée personnification.

Igor Akulin, chef du Département de l’organisation de la santé et du droit médical à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a reconnu que la transition vers un nouveau concept de médecine affectera la santé générale de la population et l’espérance de vie – principal critère d’évaluation de l’efficacité du système de santé publique. Cependant, il a attiré l’attention sur le fait que le ministère de la Santé ne pouvait à lui seul être responsable de cet indicateur complexe à plusieurs composantes. Sa contribution à la formation de la santé publique ne dépasse pas 10%, tandis que 51% maximum dépendent du mode de vie. L’écologie, un environnement de travail défavorable au travail et à la maison, l’abus d’alcool, une malnutrition, une faible activité physique de la population et bien d’autres encore contribuent négativement à la détérioration de la santé. Ces facteurs sont déjà liés aux domaines d’activité du ministère de l’Agriculture, du ministère des Sports, du ministère des Ressources naturelles et de l’Écologie et d’autres départements, tout en rappelant que le comportement responsable des citoyens est tout aussi important pour le maintien de la santé. «Le patient devrait connaître les bases du« comportement qui sauve des vies ». Si nous ne prenons pas de mesures et ne l’enseignons pas à notre population, le médicament deviendra très vite inaccessible en raison de son coût élevé, a déclaré Igor Mikhailovich. – La population doit-elle prendre soin de sa santé? Oui, et cela se reflète dans la loi fédérale «sur les principes de protection de la santé des citoyens dans la Fédération de Russie». Mais il n’y a pas de réelle sanction pour non-respect. Certains avocats estiment que cette loi reflète le droit à la protection de la santé et à son application – un domaine de responsabilité personnelle de chaque citoyen. Mais vous et moi comprenons que si nous parlons de la stratégie de l’État et de la société du point de vue du maintien de la santé, nous ne pouvons pas ignorer ce problème. Nous devons donc réfléchir à la manière de stimuler la population pour préserver sa santé. “

MIL OSI