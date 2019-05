French News: Pour la cohésion et la protection du climat, choisissez Sunday Green!

Source: Bundestag – ALLIANCE, LE PARTI FÉDÉRAL VERT Les Européens veulent du changement. Ils veulent enfin faire quelque chose contre la crise climatique. Ils ne veulent pas laisser l’Europe aux extrêmes du droit et des nationalistes. Et ils exigent que les grandes entreprises paient enfin leurs impôts là où elles génèrent leurs bénéfices. Nous proposons une alternative au futur blocus de ces dernières années. Nous voulons une Europe solidaire. Nous voulons rétablir l’Europe: environnementale, démocratique et sociale.Notre programme électoral européen en sept points1. Moins de CO2, plus de biodiversitéNous faisons de l’UE le pionnier mondial de la protection du climat: les énergies renouvelables nous rendent indépendants du charbon, du pétrole et du gaz. Nous plaidons pour une nouvelle politique agricole qui préserve les fermes, protège la biodiversité et les animaux.2. Seule une Europe sociale est une Europe forte. Nous voulons renforcer la cohésion entre les Européens. C’est pourquoi nous nous battons pour des conditions de vie égales et un salaire minimum dans tous les pays de l’UE. En outre, nous éliminons les échappatoires fiscales et faisons campagne pour des impôts justes pour tous.3. Des voisins, pas des ennemis! Nous défendons la paix, les droits de l’homme et le droit international. Plus que jamais, nous avons besoin d’une politique étrangère européenne commune qui reflète clairement ces normes. L’UE est un projet de paix. C’est pourquoi nous voulons arrêter les exportations d’armes vers les dictatures et les zones de crise.4. Les valeurs les plus précieuses de l’EuropeNous défendons la liberté et les droits de l’homme. Nous protégeons les droits des dissidents et l’indépendance du pouvoir judiciaire et des médias contre les attaques de nationalistes et de nationalistes, par exemple en Pologne et en Hongrie. Nous voulons également garantir et développer la démocratie et la primauté du droit. Notre objectif est une Europe dans laquelle chacun peut librement aimer et vivre, peu importe d’où il vient. En tant que féministes, nous luttons pour l’autodétermination de toutes les femmes.5. Nouvelles idées pour une Europe meilleure Nous souhaitons utiliser la numérisation pour de nouvelles idées et, par exemple, pour soutenir des start-up durables. Dans le même temps, nous devons contrôler d’énormes groupes numériques pour reprendre le contrôle de nos données. Les jeunes doivent pouvoir découvrir l’Europe indépendamment du porte-monnaie de leurs parents ou de l’école. C’est pourquoi nous voulons rendre Erasmus possible pour tout le monde.6. Nous sommes tous en Europe, nous sommes déterminés à prendre le plus de décisions possible au niveau local. Lorsque les États et les municipalités atteignent leurs limites, l’Europe doit décider. Citoyens, entreprises et ONG désireuses d’améliorer l’Europe, nous donnons la parole à Bruxelles. Parce que ce n’est qu’ensemble et d’en bas que nous construisons une nouvelle Europe. L’Europe doit devenir plus verte Le vert représente une Europe écologique, démocratique et sociale. Nous voulons lutter contre la crise climatique, défendre la démocratie européenne et ne pas regarder si elle est attaquée.

MIL OSI