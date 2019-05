French News: Pour un café avec l’ange bleu

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Protection de la nature, construction et sécurité nucléaireLa startup “FairCup” a été la première entreprise à recevoir le Blue Angel pour son système de gobelet réutilisable. FairCup a commencé comme projet étudiant dans une école professionnelle à Göttingen.

FairCup reçoit le label environnemental pour son système de gobelet réutilisable

La startup “FairCup” est la première entreprise à recevoir le Blue Angel pour son système de gobelets réutilisables. FairCup a commencé comme projet étudiant dans une école professionnelle à Göttingen. Pendant ce temps, l’entreprise est répandue dans toute l’Allemagne. L’objectif de Blue Angel concernant les systèmes de gobelets réutilisables respectueux des ressources (DE-UZ 210) est de réduire la consommation de gobelets jetables et de mettre en place des systèmes de gobelets réutilisables respectueux de l’environnement. Tasses à usage unique utilisées chaque année pour les boissons chaudes, dont 1,7 milliard de gobelets en papier. Résultat: de plus en plus de gobelets jetables jetés polluent les espaces publics, les routes et la nature. Les déchets, les déchets imprudents dans les lieux publics polluent notre environnement. La quantité de déchets dans les villes coûte aux municipalités beaucoup d’efforts et d’argent. En outre, les gobelets jetables nécessitent des ressources précieuses telles que le bois et le plastique, ainsi que de l’eau et de l’énergie. Svenja Schulze, ministre fédérale de l’Environnement, a déclaré: “Les gobelets jetables constituent un problème environnemental croissant, en particulier dans les villes. En outre, l’utilisation des ressources est considérable: les gobelets jetables ne sont utilisés que pendant 15 minutes, mais doivent toujours être refaits à partir de papier à fibres vierges. Avec sa solution réutilisable, FairCup montre qu’une consommation respectueuse de l’environnement est également possible avec un café sans renoncer à la vie. “La Startup FairCup a été créée en 2016 à l’initiative de la professeure Sibylle Meyer et de ses anciens élèves de l’école professionnelle II de Göttingen. La particularité des gobelets Fair Cup est qu’ils peuvent être facilement retournés dans des distributeurs automatiques dans les supermarchés participants. Le partenaire machine de FairCup compte déjà 30 000 sites et des tests sont actuellement en cours dans certains supermarchés de Göttingen et de Hildesheim. En plus des boissons chaudes et froides, les gobelets conviennent également aux aliments tels que les salades.Les critères de l’Ange Bleu pour les gobelets réutilisables incluent les exigences relatives à la tasse elle-même et au fournisseur. Lors de la production de gobelets et de couvercles réutilisables, il faut éviter, entre autres, les matériaux dangereux pour l’environnement et la santé. Sont exclus, par exemple, les résines de mélamine et les plastiques polycarbonates pouvant libérer du bisphénol A. Afin de ne pas augmenter les déchets, les gobelets doivent permettre le recyclage des matériaux. Cela signifie que les gobelets en plastique peuvent uniquement être fabriqués à partir de plastique trié sans aucun autre matériau. En outre, les gobelets doivent être durables et avoir une durée de vie d’au moins 500 cycles de rinçage. Les évaluations du cycle de vie d’une récente étude UBA sur la réduction des tasses à café jetables montrent que la fréquence de réutilisation des tasses est un critère important pour la protection de l’environnement Un engagement sur les tasses et les couvercles doit également être requis pour le Blue Angel. En fin de vie, les gobelets et les couvercles doivent être repris et recyclés. Les fournisseurs doivent également s’engager à respecter les “bonnes règles” pour servir des boissons chaudes: les clients ne doivent se voir proposer que le gobelet et le couvercle réutilisables ou le gobelet du client à remplir. En outre, les fournisseurs de systèmes de gobelets réutilisables doivent prouver que leur concept logistique contribue à l’optimisation écologique des itinéraires de transport et des véhicules de transport.

21.05.2019 | Communiqué de presse n ° 075/18 | Efficacité des ressources Communiqué de presse conjoint avec l’Agence fédérale de l’environnement

Informations complémentairesL’Ange BleuL’Ange Bleu est l’écolabel fédéral depuis 40 ans. Indépendant et crédible, il établit des normes sophistiquées pour des produits et services respectueux de l’environnement. L’Ange Bleu est l’orientation pour les achats durables. Il identifie plus de 12 000 produits et services proposés par environ 1 500 entreprises.

MIL OSI