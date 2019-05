French News: Programme social international BMW International.

Source: BMW GroupVous avez besoin d’aide? Veuillez contacter notre équipe d’assistance de 9h00 à 17h00 via support.pressclub@bmwgroup.com.

Communiqué de Presse

Mar 21 mai 12:46:24 CEST 2019 Communiqué de Presse

Tea-Off Night dans le English Garden, PRO AM avec des stars de Sports & Entertainment, Player 'Party à P1 et beaucoup de talent

Début du tournoi dans les jardins anglais avec l’ambassadrice du BMW M, Lena Gercke et Thomas Bjørn, le vainqueur du tournoi 2018 Pro-Am du capitaine de la Ryder Cup avec Felix Neureuther, Jan Josef Liefers, Tim Bendzko et de nombreuses autres stars de Sports & Entertainment: Journée de l’expérience et de la jeunesse des jeunes ” Journée de la Bavière “avec entrée gratuite pour les visiteurs en costumes traditionnels (Corpus Christi) Fête des joueurs” Almrauschen de BMW Golfsport “à P1Parking privilégié pour les utilisateurs de SHARE NOW directement sur le site du tournoiBMW soutient à nouveau l’initiative” Birdies4Kids “de Munich. Cette année encore, le BMW International Open offre aux visiteurs bien plus que du golf de classe mondiale sur les greens et les fairways. Cette année, l’accent est mis sur la promotion des jeunes talents. Pour les invités Pro-Am, l’expérience du tournoi commence mardi soir au Seehaus avec la soirée de départ, au cours de laquelle Thomas Bjørn avec le trophée de la Ryder Cup et l’ambassadrice de la BMW M, Lena Gercke, jouent le rôle d’une fée chanceuse pour les équipes. tournoi traditionnel Pro-Am, qui rassemblera à nouveau de nombreuses stars du sport et du divertissement, telles que Felix Neureuther, Tommy Haas, Christian Ehrhoff, Felix Loch, Tim Bendzko et Jan-Josef Liefers.En coopération avec la Bavarian Golf Association (BGV) ) invite les vainqueurs des championnats de Bavière des 14, 16 et 18 ans au BMW International Open Pro-Youth Experience, où ils peuvent participer au tournoi Pro-Am. Jeudi (Corpus Christi) – il y a un “Bayern Bonus “: toute personne qui apparaît dans Lederhose ou Dirndl, obtient une entrée gratuite. Tous les enfants et les adolescents de moins de 24 ans bénéficient d’une entrée gratuite tous les jours. Également en collaboration avec Le BGV organisera mercredi une journée des enfants, au cours de laquelle BMW invitera les étudiants à regarder dans les coulisses. À partir de 22 heures, le public est le parti des joueurs. Dans la zone publique, il y aura une discussion en direct tous les jours du tournoi. Le modérateur, Markus Othmer, demandera à ses interlocuteurs très intéressants et attrayants de dialoguer sur la scène, devant le grand tableau d’affichage. Année à nouveau le tournoi de charité Birdies4Kids (8 juin, GC Höslwang im Chiemgau). Entre autres, Jimmy Hartwig, Evi Sachenbacher-Stehle, Erich Kühnhackl, Tobias Arlt, Johannes Lochner, Sandra Kiriasis, Ricco Groß et Manni Bender.Au cours de la semaine du tournoi, les clients de SHARE NOW peuvent se déplacer avec les véhicules DriveNow ou car2go sans avoir à se rendre sur les lieux de l’exposition. Le prix de l’entrée comprend un service de navette gratuit entre la gare d’Ismaning et le club de golf (du jeudi au dimanche), ainsi qu’un parking gratuit dans la zone du tournoi, moyennant un supplément de 15 EUR (le jeudi ou le vendredi). ), le week-end 30 euros chacun. L’abonnement pour tous les jours du tournoi est disponible au prix de 75 euros. Commandez en ligne sur www.bmw-golfsport.com/tickets Les organisateurs de tournois BMW souhaitent remercier les principaux partenaires Emirates, Rolex et Süddeutsche Zeitung, les partenaires commerciaux Antenne Bayern, Bowmore, les hôtels Hilton, Julius Baer et Konica Minolta, ainsi que les nombreux fournisseurs.

