French News: Schulze: “Mise en œuvre rapide des nouvelles règles européennes en matière de plastique jetable”

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Protection de la nature, construction et sécurité nucléaireLe Conseil des États membres de l’UE a adopté la directive sur les plastiques jetables. La directive prévoit notamment une interdiction de commercialisation de certains produits en plastique jetables polluant les océans.

L’Union européenne crée de nouvelles bases juridiques pour l’utilisation durable des plastiques. Le Conseil des États membres de l’UE a adopté aujourd’hui la directive sur les plastiques à sens unique. L’approbation des États membres a été la dernière étape du processus législatif européen. La directive prévoit notamment une interdiction de commercialisation de certains produits en plastique jetables polluant les océans. L’Union européenne veut réduire de manière significative la quantité de déchets entrant dans les océans. En outre, la directive fixe des volumes minimaux pour l’utilisation de produits de recyclage du plastique dans les bouteilles en plastique et permet à certaines industries de contribuer davantage au coût de l’élimination des déchets. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “La nouvelle législation européenne nous aide à effectuer un véritable retournement vers des emballages moins durables, moins de déchets et plus de recyclage. L’UE assume donc sa responsabilité face à la pollution mondiale des mers. Les déchets plastiques y contribuant, il est donc naturel d’interdire rapidement la vaisselle, les couverts et autres produits plastiques jetables. En Allemagne, ces produits devraient disparaître des tablettes d’ici 2021. Pour cela je vais continuer mes discussions avec le commerce. En outre, nous pouvons aider les fabricants à assumer plus facilement les coûts d’élimination de leurs produits lorsqu’ils gâchent leurs parcs, leurs sentiers ou leurs plages. Nous l’utilisons pour les tasses à café jetables ainsi que pour les cigarettes. “La directive de l’UE sur le plastique jetable comprend essentiellement: une interdiction de commercialisation: assiettes et couverts en plastique, bâtonnets en plastique, porte-ballons et pailles en plastique, tasses à boire en polystyrène expansé, coton-tiges revêtus de plastique , Ils ne seront plus commercialisés à partir de 2021. Selon les données de l’UE, ces articles en plastique représentent environ 70% des déchets de plastique flottant dans les mers. En outre, il existe des solutions de remplacement facilement disponibles et abordables pour ces produits, tels que le bambou, le papier ou le bois Exigences de conception des produits en plastique: les bouchons des bouteilles en plastique jetables doivent être solidement fixés à la bouteille pour ne pas se séparer dans l’environnement. terre. Cela s’applique au plus tard à partir de 2025. Kabelzeichnungsvorschriften pour le caractère jetable ou l’effet néfaste de certains produits sur l’environnement, s’ils sont jetés sans précaution: ceux-ci comprennent les ballons, les filtres à cigarettes, les gobelets en plastique et les articles de toilette avec Kunststoffanteil.eine; Engins de pêche. Cela inclut, par exemple, l’obligation pour les fabricants de contribuer aux coûts de nettoyage que ces produits entraînent lorsqu’ils se retrouvent dans l’environnement. Mesures visant à réduire la consommation et le gaspillage: cela concerne notamment les gobelets pour boissons et les emballages de fast-food avec actions en plastique.En outre, la directive exige que les bouteilles en plastique jetables pour boissons soient fabriquées d’ici 2023 à au moins 30% à partir de matériaux recyclés. La directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Après cela, les pays de l’UE ont deux ans pour les transposer en droit national.

