French News: Sur les activités de la société anonyme “Compagnie nationale d’assurance TATARSTAN” (21.05.2019)

Informations sur les activités de la compagnie d’assurance nationale TATARSTAN Société par actions de la Banque de Russie, par arrêté n ° OD-1090 du 14 mai 2019, a révoqué les licences d’assurance de la compagnie d’assurance nationale du TATARSTAN reg. N ° 3116, République du Tatarstan, Kazan, rue Marshal Chuikov, bâtiment 2, bloc B (ci-après dénommé NASKO JSC). Conformément à la clause 4 de l’article 32.8 de la loi n ° 4015-1 du 27 novembre 1992 relative à l’organisation des activités d’assurance dans la Fédération de Russie, une administration provisoire de NASCO JSC a été nommée par Ordonnance n ° OD-1091 du 14 mai 2017 de la Banque de Russie. la mise en œuvre des pouvoirs de l’administration intérimaire n’a pas accès à la documentation, aux archives et aux bases de données électroniques de NASCO JSC nécessaires à l’exécution de ses fonctions, ni aux outils logiciels et matériels assurant la fixation, le traitement et le stockage des documents. Dans le cas de l’administration provisoire, les demandes correspondantes ont été envoyées aux services répressifs.L’administration provisoire reconnaît impossible la localisation de toutes les formes du contrat d’assurance de responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules (ci-après BSO OSAGO), et reconnaît leur perte. conformément à la clause 4 de l’article 32.8 de la loi n ° 4015-1 de la Fédération de Russie du 27 novembre 1992 sur l’organisation des activités d’assurance dans la Fédération de Russie »À compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance des assurances décide de révoquer une licence, l’entité d’assurance n’a plus le droit de conclure des contrats d’assurance, de réassurance, de contrat de courtier d’assurance, ni de procéder à des modifications entraînant un accroissement de la responsabilité de l’entité d’assurance vis-à-vis des contrats correspondants. Contrats d’assurance conclus pour le compte de NASCO après la date d’entrée en vigueur de la décision de la Banque de Russie sur la révocation de la licence de l’entité d’assurance (15 mai 2019) en utilisant, entre autres, le BS La Banque de Russie note qu’en raison de la suspension par ordonnance de la Banque de Russie du 20.05.2019 n ° OD-1132 des pouvoirs des organes exécutifs de NASCO JSC, les documents publiés par des personnes non identifiées dans les médias pour le compte de NASKO »Ne sont pas liés aux activités de l’administration provisoire ni à la situation actuelle de NASCO JSC, mais les procurations, émises antérieurement par NASCO JSC, ont été résiliées.

21 mai 2019

