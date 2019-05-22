Арктика как источник вдохновения для работы и творчества

Source: Saint Petersburg State University in Russian

На протяжении 2019 года большое количество программ СПбГУ планируется дополнить учебными дисциплинами, направленными на изучение Арктики. Когда было принято это решение?

Университет начал заниматься арктической тематикой намного раньше: первая программа, посвященная полярным исследованиям, — «ПОМОР» — появилась в 2011 году, а несколько лет спустя СПбГУ вошел в Национальный арктический научно-образовательный консорциум. Мы всегда понимали, что наш город исторически связан с этим регионом и придерживались той логики, что Арктика как особая климатическая зона и достаточно крупная часть Российской Федерации нуждается в самых разных специалистах. Это малонаселенная территория со своей спецификой, но в то же время в зоне вечной мерзлоты живут малые народы Севера, которые ведут кочевой образ жизни и потому имеют свои особенности и потребности в обучении. Необходимо понимать, что условия в Арктической зоне России отличаются от жизни на любой другой территории нашей страны. В связи с этим мы обсуждали, что именно в образовательных программах следует считать арктическим компонентом.

На сегодняшний день обучение студентов в Санкт-Петербургском университете проходит по 33 укрупненным группам направлений подготовки. Некоторые программы изначально ориентированы на исследования Арктики: например, двухдипломная программа «Полярные и морские исследования (ПОМОР)», которая реализуется СПбГУ совместно с Гамбургским университетом. Отдельно хотелось бы отметить программы CORELIS («Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов») и «ФОБОС» («Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей»). Кроме того, мы задали научно-педагогическим работникам вопрос, в какие уже существующие образовательные программы можно внедрить эту тематику и запустить подготовку специалистов, знакомых со спецификой профессиональной деятельности в Арктической зоне. В результате были отобраны шесть программ бакалавриата и 18 магистратуры. В их число вошли «Экология и природопользование», «Социальная психология и политическая психология», «Исследования Балтийских и Северных стран», «Управление объектами недвижимости и развитием территорий», «Гидрогеология и инженерная геология» и многие другие.

Помимо этого, арктическим компонентом можно считать производственные и научно-исследовательские практики в различных районах Арктики. Уже сейчас студенты СПбГУ работают в составе международных рейсов и экспедиций различных организаций, по результатам которых ежегодно защищают бакалаврские и магистерские ВКР. Работы, в которых принимают участие универсанты, проводятся как на акватории Северного Ледовитого океана и окраинных морей, так и на суше. Чаще всего на такие практики отправляются студенты — геологи, геофизики, океанологи, геоморфологи и экологи.

В основном арктическое направление планируется добавить в программы, связанные с геоэкологией, нефтегазовым делом, мировой политикой, но среди них также встречаются «Социология», «Социальная работа» и «Туризм». Почему они вошли в этот список?

Дело в том, что коллеги и экспертное сообщество увидели внутри областей своей профессиональной деятельности, на которую ориентированы эти образовательные программы, те компетенции, которые СПбГУ может предложить в качестве вклада в подготовку специалистов для Арктики. Так, например, арктический компонент сейчас планируется ввести в программу магистратуры «Менеджмент туристских дестинаций». Дестинация — это территория, оцененная с точки зрения ее туристического потенциала, и Арктическая зона, безусловно, является ей: спрос на арктический туризм в мире постепенно увеличивается. Круизы к Северному полюсу привлекают граждан самых разных стран, а значит, для работы всегда будут востребованы выпускники программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере туризма и экскурсионной деятельности». В программе «Социальная работа» обучающихся изначально готовят к работе с населением, обладающим своей спецификой, а в Арктической зоне свои особенности, безусловно, есть. Думаю, что и студенты-социологи понимают, что социологические исследования, связанные с жизнью в Арктике, имеют право на существование.

Планируется ли в дальнейшем включать в учебные планы других образовательных программ дисциплины, связанные с изучением Арктики?

Да, если на это будет запрос со стороны наших работодателей и государственных структур, определяющих политику подготовки кадров в стране, например Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Во взаимодействии с ним у нас складывается понимание, какой вклад Университет может внести в подготовку кадров для работы на этом регионе. Кроме того, мы уделяем внимание мнению наших международных партнеров. В частности, в рамках международного форума гражданских обществ «Диалог Россия — Республика Корея» экономические эксперты прислушиваются к позиции специалистов СПбГУ по вопросам Арктики.

В рамках первого конгресса UArctic художник Лилия Славинская передала в дар Университету серию картин и фотографий, сделанных во время арктической экспедиции. Рассматривает ли СПбГУ возможность подготовки художников и дизайнеров, чья деятельность будет связана с творческим освоением Арктики?

Вполне вероятно. Недавно я посетила открытие выставки мультимедийных видеоработ выпускников образовательной программы «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» в Президентской библиотеке и поняла, что мы обучаем наших студентов технологиям, а выбор темы — их собственное решение. Все говорят, что, как только оказываешься в Арктике, сразу возникает большое желание профессионально заняться фотографией. Совершенно очевидно, что Арктический регион сам по себе может быть интересен нашим художникам и дизайнерам как источник вдохновения, и думаю, мы будем предлагать им эту тему для учебных и творческих работ.

Автор: Лилия СлавинскаяНа Международном арктическом форуме директор Института наук о Земле Кирилл Чистяков рассказал о дефиците специалистов по Арктике. Будут ли в СПбГУ разрабатываться новые программы, изначально ориентированные на подготовку специалистов для работы в этом регионе?

Чтобы снизить нехватку кадров в области географии, экологии и других отраслей, Университет определенно будет продолжать их подготовку: в ближайшем учебном году мы планируем в два раза увеличить количество бюджетных мест по магистерской программе «Полярные и морские исследования (ПОМОР)». Но в зависимости от спроса мы будем обучать и других будущих работников, которые требуются этому региону. Так, например, сейчас обсуждается необходимость участия в арктических и антарктических экспедициях психологов, которые будут помогать полярникам справляться со стрессом, поскольку очевидно, что очень трудно на протяжении долгого времени находиться в замкнутом пространстве при сложных климатических условиях.

Если СПбГУ активно примется за обучение экспертов по Арктическому региону, не приведет ли это через несколько лет к перенасыщению рынка труда?

Думаю, это произойдет очень не скоро. На этот вопрос необходимо посмотреть еще и с другой стороны: где в дальнейшем будут работать эти выпускники? Может сложиться такая ситуация, что специалисты, которых мы подготовим, в итоге не поедут в Арктику, потому что передумают или их туда никто не направит. Поэтому главным направлением работы Университета в этой области останутся научные изыскания, связанные с арктической тематикой. Думаю, что со временем в обществе может возникнуть запрос на создание программ переподготовки и получение дополнительных компетенций для работы в Арктическом регионе.

Еще один вопрос связан с тем, кто будет обучаться по нашим программам с арктическим компонентом. В СПбГУ приезжает достаточно много абитуриентов из северо-западного и северного регионов страны, хотя в этих областях есть свои образовательные центры, занимающие активную позицию по подготовке кадров для Арктики. И если жители Крайнего Севера будут заинтересованы в том, чтобы освоить образовательную программу с арктическим компонентом и вернуться обратно, Университет на это отреагирует.

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