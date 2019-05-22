Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвел итоги состоявшегося IV Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана».

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению Четвертого трансконтинентального фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана» Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края рассказал об основных этапах состоявшегося мероприятия.

За пять лет в рамках Марафона мы преодолели свыше ста тысяч километров, побывали в двадцати одной стране

Сенатор отметил, что подобные фестивальные марафоны проходят начиная с 2014 года, под патронажем Совета Федерации, при поддержке ЮНЕСКО, Федерального агентства «Россотрудничество», Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ и ряда российских регионов, при организационном обеспечении российским парламентским «Евразийским диалогом» при Европейском клубе. К его поддержке в этом году подключилась организация ООН по международному туризму (ЮНВТО);

Пресс-конференция по итогам трансконтинентального Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана»

«Всего за пять лет в рамках Марафона мы преодолели свыше ста тысяч километров, побывали в двадцати одной стране, посетили двадцать шесть городов. Каждый раз маршрут марафона пересекал одну из культурных столиц Евросоюза (в этом году это был Пловдив). В нынешнем году марафон впервые физически (не по Интернету) вышел за пределы Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Маршрут прошел через Японию. Таким образом, участниками марафона стали жители Белграда, Владивостока, Казани, Ла-Коруньи, Мадрида, Москвы, Парижа, Перми, Пловдива, Сантьяго‑де-Компостелла, Софии, Токио и Киото», — сообщил Андрей Климов.

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По его словам, по согласованию с ЮНЕСКО девиз проекта в 2019 году – «Сохранение Всемирного наследия человечества». Эта тематическая линия прошла через все мероприятия – концерты, выставки, конкурсы, круглые столы и конференции. Ей также были посвящены международные фотовыставки, открытые по всему пути следования Марафона. Всего для этой цели было отобрано свыше семисот фоторабот как любителей, так и профессиональных фотографов со всех континентов.

«По маршруту движения марафона были организованы не только события культурной направленности, но и встречи с политиками, парламентариями, дипломатами, экспертами по международным вопросам, общественными деятелями. Проходили актуальные и важные дискуссии о проблемах и перспективах безопасности и сотрудничества в Евразии XXI века. Таким образом, фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана» стал не только общественно-культурным, но и значимым парламентским событием», — подчеркнул Андрей Климов.

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