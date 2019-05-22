Встреча с Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый товарищ Премьер-министр! Уважаемые друзья, коллеги!

Очень рад вас видеть в Кремле.

Мне не нужно говорить о формальной стороне наших отношений – они, безусловно, носят стратегический характер, основаны на традициях дружбы, единства взглядов по очень многим вопросам. В июле исполняется 25 лет со дня подписания Договора об основах дружеских отношений, а в январе следующего года – 70 лет установления дипломатических связей.

У нас растёт товарооборот, мы расширяем взаимодействие в сфере экономики, политики, координируем свои усилия на международной арене.

Знаю, что у Вас и у вашей делегации очень большая программа пребывания в России на этот раз. Уверен, что Ваш визит даст хороший толчок развитию наших отношений.

Мы очень рады Вас видеть.

Нгуен Суан Фук (как переведено): Уважаемый товарищ Путин! Дорогие друзья!

Очень рад снова встретиться с Вами, уважаемый товарищ Президент. Вы являетесь большим, близким другом вьетнамского народа.

Пользуясь случаем, я хотел ещё раз заверить, что мы всегда придаём важное значение нашим особым историческим связям, нашим отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Вьетнам и вся наша Коммунистическая партия, а также весь наш народ – мы всегда бережно относимся к двусторонним отношениям и всегда помним ту цену помощи и поддержки, которые российский народ оказывал Вьетнаму в годы нашей борьбы против агрессоров, а также в последующем деле развития нашей страны. Мы преисполнены решимости вывести отношения между Вьетнамом и Россией на новый, более продуктивный уровень.

Мы очень дорожим Вашей особой симпатией по отношению к нашей стране, а также очень дорожим той помощью, которую Вы всегда оказываете Вьетнаму, нашим двусторонним отношениям.

У нас были очень содержательные переговоры с товарищем Медведевым. На сегодняшней нашей встрече я хотел бы с Вами обсудить некоторые ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

В первую очередь необходимо отметить, что отношения между Вьетнамом и Россией развиваются очень динамично за последнее время. Ярким примером этого является очень успешное начало реализации соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

В прошлом году двусторонний товарооборот составил около шести миллиардов долларов США – вырос более чем на 30 процентов.

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