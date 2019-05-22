В Коми перед судом предстанут трое участников организованного преступного сообщества

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении участников организованного преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, перевозка, хранение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах).

Поскольку с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.

По версии следствия, преступное сообщество возникло в 1992 году и действовало до пресечения незаконной деятельности в 2017 году. В ходе предварительного расследования изъяты огнестрельное оружие, включая пистолеты, автоматы, боеприпасы к ним и приспособления для бесшумной стрельбы.

Обвиняемые в состав преступного сообщества принимали участие в совершении убийств и покушении на убийство, а также иных преступлений.

Уголовные дела для рассмотрения по существу направлены в Верховный суд Республики Коми.

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