Г. Карелова: Развитие села получит новый импульс

Source: Russia – Council of the Federation

В Воронеже вице-спикер СФ приняла участие в заседании Правительственной Комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в заседании Правительственной Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Воронеже. Мероприятие провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Заседание было посвящено обсуждению проекта новой программы «Развитие сельских территорий».

Основная цель проекта — повышение качества жизни на селе

«Программа станет новым масштабным социальным проектом, результаты которого должен ощутить каждый сельский житель. Ее основная цель — повышение качества жизни на селе, поэтому, прежде всего, обсуждались пути реализации таких основных направлений Программы, как повышение доходов населения, модернизация социальной инфраструктуры села, строительство жилья, благоустройство территорий», — сказала Галина Карелова.

Смотрите также

Как отметила вице-спикер СФ, основные разделы Программы связаны со снижением уровня бедности на селе, содействием в повышении занятости, созданием комфортных и экологически благоприятных условий проживания, повышением доступности государственных услуг, развитием телекоммуникационной, инженерной и транспортной инфраструктуры и пр.

«Совет Федерации будет самым активным образом участвовать в этой работе. Очевидно, что потребуются новые законодательные решения. Важно действовать без раскачки. Программа даст новый импульс для социальных преобразований на селе, для роста благосостояния граждан», — заключила Галина Карелова.

MIL OSI