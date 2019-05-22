Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#главное#орбитальные группировки#Метеор-М#космодромы22.05.2019 09:54

Космический аппарат «Метеор-М» №2-2 прибыл на Восточный

В аэропорт Игнатьево Амурской области прибыл космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний. 21 мая космический груз транспортирован из аэропорта на космодром Восточный, где специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» уже подготовили все необходимое технологическое оборудование к его приему и провели его выгрузку. Выведение КА «Метеор-М» №2-2 – основная функциональная задача для проведения пятого запуска с Восточного.

Разработчик и изготовитель космического аппарата «Метеор-М» №2-2 — АО «Корпорация «ВНИИЭМ». «Метеор-М» №2-2 — это спутник гидрометеорологического назначения, предназначен для получения: глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах, данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, радиолокационных изображений земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания, информации о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля-атмосфера».

Накануне на космодром Восточный прибыл разгонный блок «Фрегат». Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» обеспечили его приемку на Техническом комплексе, РБ транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место, где уже сейчас проходит пневматические и электрические испытания. Блоки ракеты-носителя «Союз-2.1б» находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, створки головного обтекателя в монтажно испытательном корпусе космических аппаратов.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту космический аппарат «Метеор-М» №2-2. Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218.

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