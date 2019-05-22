Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречу с участниками программы «Новое поколение».
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов иностранных государств — участниками программы «Новое поколение».
Смотрите также
Сенатор обратил внимание на то, что одним из направлений программы, утвержденной Указом Президента РФ, является содействие объективному восприятию в мире происходящих в российском обществе общественно-политических, социально-экономических, научно-образовательных и культурных преобразований.
«Ее цель — дать возможность молодым людям увидеть настоящую Россию, а не такую, какой ее представляют некоторые зарубежные средства массовой информации», — сказал Константин Косачев, подчеркнув важность увеличения числа активных молодых граждан иностранных государств, принимающих участие в программе.
Встреча К. Косачева c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов иностранных государств — участниками программы «Новое поколение»
1 из 5
Константин Косачев
2 из 5
Встреча К. Косачева c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов иностранных государств — участниками программы «Новое поколение»
3 из 5
Встреча К. Косачева c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов иностранных государств — участниками программы «Новое поколение»
4 из 5
Встреча К. Косачева c молодыми представителями политических, общественных и деловых кругов иностранных государств — участниками программы «Новое поколение»
5 из 5
В ходе дискуссии сенатор поделился своим мнением относительно состояния и перспектив развития отношений России с зарубежными странами.
Программа «Новое поколение» — совместный проект Россотрудничества и МИА «Россия сегодня» «Школа молодого журналиста SputnikPro СНГ». Ежегодно более тысячи иностранцев в возрасте 25–35 лет, проявивших свои деловые качества и заинтересованных в сотрудничестве, совершают краткосрочные ознакомительные поездки в Россию.