О. Тимофеева и Е. Попова приняли участие в обсуждении роли женщин в гуманитарной работе

Source: Russia – Council of the Federation

Общественные организации и благотворительные фонды составляют прямую конкуренцию государству, а у потребителей социальных услуг расширяется выбор, считают сенаторы.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Ольга Тимофеева ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя и член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Елена Попова ПоповаЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области выступили на заседании «круглого стола», организованного под эгидой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК). Тема дискуссии – «Гендерный баланс и гуманитарная работа».

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В мероприятии также приняли участие глава Региональной делегации МККК Магне Барт, специалисты Российского Красного Креста, Центра экстренной психологической помощи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, представители общественных организаций и фондов, работающих в этой сфере.

Участники обсудили актуальные вопросы гендерного баланса в гуманитарной работе, глобальное влияние войн и чрезвычайных ситуаций на положение женщин, наиболее острые проблемы женщин, как пострадавших в ходе конфликтов, так и занятых в гуманитарной работе по оказанию помощи жертвам кризисных ситуаций.

Профессионализм человека, занятого в том или ином виде деятельности, имеет приоритет над гендерными вопросами

«С моей точки зрения, профессионализм человека, занятого в том или ином виде деятельности, и его нравственный выбор имеют приоритет над гендерными вопросами», – отметила Ольга Тимофеева.

Сенатор привела известные ей из практики примеры, когда женщины жертвовали собственным благополучием, выбирая путь служения людям, оказавшимся в бедственном положении в результате войн и иных кризисных ситуаций. «Мотивация женщин, меняющих устроенный быт и налаженную жизнь на переезд в зону вооруженных конфликтов и стихийных бедствий – это вопрос их нравственного выбора», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Елена Попова отметила, что социальная сфера это область работы, в которой задействован в основном женский потенциал. Парламентарий рассказала, что в последние годы в Российской Федерации был принят ряд нормативных документов, значительно повышающих социальную защищенность женщин и расширяющих их возможности.

«В частности, в 2017 году была принята «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг.», определяющая основные направления государственной политики в отношении прав женщин. В 2014 году принят Федеральный закон, в соответствии с которым граждане имеют возможность обращаться за помощью не только в государственные структуры, но и в любую организацию, состоящую в Реестре поставщиков социальных услуг. Таким образом, общественные организации и благотворительные фонды составляют прямую конкуренцию государству, а у потребителей социальных услуг расширяется выбор».

Сенатор пригласила присутствующих посетить III Форум социальных инноваций регионов в Москве, на котором будут представлены социальные проекты большинства российских регионов.

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