Павел Колобков выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 мая, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выступил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках «правительственного часа». Он сообщил о развитии в стране системы спортивного резерва, спорта высших достижений и массового спорта.

«Тема совершенствования подготовки спортивного резерва и вовлечения населения в спорт в 2018 году вошли в майский Указ Президента России. Это стало основой для старта федерального проекта «Спорт – норма жизни» по направлениям «Массовый спорт» и «Подготовка спортивного резерва», который вошёл в национальный проект «Демография», – отметил Павел Колобков. – Подготовка резерва является одним из приоритетных направлений работы, которая ведётся Минспортом России с момента утверждения в 2009 году Стратегии развития физической культуры и спорта на период 2020 года».

«Сегодня мы можем говорить о практически сформированной отраслевой сети организаций спортивной подготовки, в которой участвуют порядка пяти тысяч организаций – это 3 млн 200 тысяч человек. В 2018 году финансирование этих организаций было увеличено на 15% и составило 167 млрд рублей. Координирующую роль на федеральном уровне осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва», – сказал глава Минспорта России.

«Сейчас наибольшее количество занимающихся в России наблюдается по следующим видам спорта: футбол, спортивная борьба, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, баскетбол. В этих видах количество занимающихся более 200 тысяч человек, – сообщил Министр. – Мы оказываем адресную финансовую поддержку: спортшколы, готовящие резерв, получают субсидию. В 2019-2021 годах она составит 775 млн рублей ежегодно. Начиная с 2011 года отдельно поддерживаем учреждения по адаптивной физической культуре и спорту».

Глава Минспорта России напомнил, что в 2018 году была утверждена Концепция подготовки спортивного резерва до 2025 года, направленная на повышение уровня квалификации тренерского состава, разработку и внедрение типовых отраслевых норм труда тренеров, инструкторов-методистов и других специалистов сферы спорта, совершенствование системы оплаты труда и социальной защиты.

«В настоящее время Минспортом России утверждены более 100 федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта), – рассказал Павел Колобков. – Уже в 2018 году на программы спортивной подготовки полностью перешли 2300 организаций , а частичный переход осуществили 803 организации. «Дорожные карты» по доведению финансирования услуг по спортподготовке в соответствии с федеральными стандартами утверждены в 60 субъектах. В остальных регионах проекты «дорожных карт» находятся на согласовании. Многое будет зависеть от того, насколько оперативно организации спортподготовки перейдут на федеральные стандарты. Это повлияет и на усиление состава сборных команд».

«Проект «Спорт – норма жизни» предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тысяч специалистов, – продолжил Министр. – В Российской Федерации насчитывается около 384 тысяч штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых 89,3% имеют специальное образование. Кадровое обеспечение отрасли осуществляют 54 училища олимпийского резерва, более 100 образовательных организаций высшего образования, в том числе 10 федеральных УОР и 14 вузов, подведомственных Минспорту России. Сейчас по программам физической культуры и спорта обучается порядка 50 тысяч человек. Заработная плата преподавателей составляет 200% от средней по региону. Вопрос социальной защиты тренеров и специалистов находится в сфере нашего пристального внимания. У нас инструменты по стимулированию работы тренеров, утверждены рекомендации по оплате их труда».

Павел Колобков добавил, что Минспортом ведётся работа по созданию общероссийской модели отбора спортивно одарённых детей в рамках экспериментальной площадки по проекту «Стань чемпионом», в которой участвуют восемь регионов. Ежемесячно спортсменам предоставляются денежные гранты на время их обучения в вузах по итогам всероссийских соревнований. По результатам учебного года по направлению «Спорт» гранты предоставлены 535 студентам.

Кроме того, по поручению Правительства Российской Федерации Минспорт России создаёт межведомственную программу с Министерством науки и образования с целью реализации положения Концепции развития студенческого спорта до 2025 года. Это поможет улучшить материальную базу вузов, а также отразится на усилении спортивного резерва страны. Аналогичная программа будет также разработана совместно с Министерством просвещения.

Павел Колобков также рассказал об успехах российских спортсменов на международной арене, которые находятся в числе мировых лидеров как по олимпийским, так и неолимпийским видам спорта. «Идёт подготовка к Олимпийским зимним играм 2022 года в рамках ведомственного проекта «Пекин 2022». Бюджет данного проекта за четыре года составит более 11,5 млрд рублей, – сообщил Министр. – Спортсмены спортивных сборных команд полностью обеспечены необходимым инвентарём, оборудованием и экипировкой, которые закупаются в рамках выделения субсидий Минспорта».

Павел Колобков подчеркнул далее, что в России выстроена многоуровневая система проведения соревнований – от межрегиональных до всероссийских. Отдельно он отметил значимость соревнований спартакиадного движения, которые проводятся как в целях подготовки спортивного резерва страны, так и пропаганды здорового образа жизни среди разных групп населения.

Он отметил, что большую роль в развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва играет проведение крупных соревнований. В 2018 году в России успешно прошёл Чемпионат мира по футболу FIFA, в 2019 году Красноярск принял XXIX Всемирную зимнюю универсиаду. Кроме того в этом году Чемпионаты мира по боксу среди мужчин и женщин примут Екатеринбург и Улан-Удэ, идёт подготовка к матчам Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге, Чемпионату мира по волейболу 2022 года, Чемпионату мира по плаванию 2021 года в Казани и другим. Кроме того, Россия подала заявку на проведение XXXIII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Говоря о спортивной инфраструктуре, Павел Колобков заявил: «В 2018 году уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 54,2%. За этот год открылось более шести тысяч новых спортивных объектов, а сеть спортивных сооружений достигла 312 тысяч. На различных стадиях реализации находятся около 70 проектов государственно-частного партнёрства. Подготовка спортивных сборных команд осуществляется на федеральных и региональных базах, а также на базах высших учебных заведений в сфере спорта, подведомственных Минспорту, и за рубежом».

«В наследие зимней Универсиады-2019 мы получили кластер «Сопка», в котором будет создан федеральный центр по фристайлу и сноуборду. Здесь будут проходить как крупные международные соревнования, так и учебно-тренировочные мероприятия», – сообщил Министр. Одновременно он сказал, что всего за период с 2016 по 2019 годы в рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40 млрд 700 млн рублей.

Министр отметил, что в 2018 году была проведена серьёзная антидопинговая работа. В частности, были внесены изменения в нормативную правовую базу, регламентирующую борьбу с допингом: дополнен перечень запрещённых в спорте субстанций и методов, утверждённый для целей статей Уголовного кодекса, также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2018 году на территории России проведено наибольшее количество информационно-образовательных мероприятий по антидопинговой тематике, в том числе для воспитанников спортивных школ и их родителей. Завершена работа по реализации плана по совершенствованию механизмов борьбы с допингом в России, разработанного совместно с Советом Европы. Важным событием стало восстановление статуса РУСАДА.

Министр также сообщил о показателях массового спорта в стране. Так, в 2018 году число занимающихся физической культурой и спортом составило 54 млн 200 тысяч человек, в сельской местности –12 млн 100 тысяч. Численность работающих граждан, занимающихся спортом, составило 20 млн, учащихся и студентов – 33 млн, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 1 млн 300 тысяч.

«К 2024 году нам необходимо увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом ещё на 20 млн человек и на это направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни», – подчеркнул Павел Колобков.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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