Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное22.05.2019 18:53

Планируется создать Воронежский центр ракетного двигателестроения

22 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» Игорем Арбузовым.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, а также исполнительный директор «Конструкторское бюро химавтоматики» Игорь Белоусов, руководитель филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в городе Воронеже – директор Воронежского механического завода Сергей Ковалев и начальник управления по взаимодействию с органами власти «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» Анатолий Заярный.На встрече обсуждалось создание Воронежского центра ракетного двигателестроения (ВЦРД) на базе Конструкторского бюро химавтоматики и механического завода. Оно будет осуществлено за счет средств двух предприятий. Планируемый срок реализации проекта – 2019–2027 годы. Также в ходе встречи Александр Гусев и Игорь Арбузов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и «НПО Энергомаш».Взаимовыгодное взаимодействие сторон будет направлено на дальнейшее развитие ракетного двигателестроения в области, создание единой научно-производственной площадки по производству изделий ракетно-космической техники, которой станет ВЦРД, улучшение финансово-экономического положения и рост производственного потенциала Воронежской области, сохранение социальной стабильности, повышение благосостояния населения, а также улучшение экологической обстановки в регионе.Александр Гусев отметил, что правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку созданию центра ракетного двигателестроения.– Для нас оба предприятия важны, и, конечно, мы всячески готовы помогать, – сказал губернатор.В свою очередь, Игорь Арбузов подчеркнул, что одной из ключевых задач для создающейся интегрированной структуры ракетного двигателестроения является оптимальное решение по загрузке производственных мощностей. И появление единой научно-производственной площадки на базе активов КБХА и Воронежского механического завода может стать именно одним из таких решений, поскольку позволит произвести техническое перевооружение и модернизацию единой научно-производственной площадки, диверсифицировать производство, снизить производственные издержки, повысить производительность труда и увеличить среднюю заработную плату персонала. Игорь Арбузов подчеркнул, что соответствующее решение уже принято в Госкорпорации «Роскосмос».

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