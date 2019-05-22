П. Колобков: Вопросы развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва находятся в центре внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Министр спорта Российской Федерации выступил на «правительственном часе» в рамках заседания СФ.

На «правительственном часе», прошедшем в рамках заседания Совета Федерации, выступил Министр спорта РФ Павел Колобков. Он рассказал о развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Павел Колобков отметил, что эти вопросы находятся в центре внимания спортивной общественности, государственных органов власти и руководства страны. Он напомнил, что данная тема была включена в 2018 г. в «майский» Указ Президента Российской Федерации.

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«Это стало основой для старта федерального проекта «Спорт – норма жизни» по направлению «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва», который вошел в Национальный проект «Демография», — сообщил Министр.

По его словам, к настоящему времени сформирована отраслевая система спортивной подготовки. В ней участвуют порядка 5 тыс. организаций, где задействованы 3,2 млн человек. «В прошлом году финансирование этих организаций увеличено на 15 процентов и составило около 167 миллиардов рублей».

Павел Колобков рассказал о росте числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Сейчас это число превышает 54 млн человек.

Министр проинформировал о мерах поддержки, оказываемых спортшколам, учреждениям адаптивного спорта, о кадровом обеспечении отрасли. Он также затронул вопросы усиления социальной защиты тренеров, повышения оплаты их труда, сообщил о выплате грантов молодым спортсменам, развитии массового спорта, строительстве новых спортивных объектов, антидопинговой работе.

По окончании выступления Павел Колобков ответил на ряд вопросов сенаторов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области затронул тему развития в России киберспорта, которое происходит одновременно с продвижением цифровых технологий.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области отметил важность освобождения от НДФЛ доходов тренеров, полученных ими за победы подопечных на соревнованиях.

Поднимался также вопрос о развитии новых видов спорта, в частности, рафтинга — спортивного сплава по горным рекам. Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай сообщив об успехах спортсменов региона в этом виде спорта, поинтересовался тем, как на федеральном уровне планируется стимулировать его развитие. Павел Колобков заверил, что подобным видам спорта будет оказана поддержка.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области подчеркнул важность развития в России воздушно-силовой атлетики.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов затронул тему получения спортсменами субсидий для компенсации проезда к местам проведения соревнований.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области коснулся вопроса поддержки отечественных производителей спортивной формы, оборудования и инвентаря.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия Владимир Литюшкин ЛитюшкинВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия затронул вопрос о порядке присвоения квалификационных категорий тренерам.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области отметил важность улучшения обеспечения детско-юношеского и профессионального спорта за счет доходов от проведения лотерей.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края подчеркнул необходимость тщательной подготовки к предстоящим в Барнауле крупным международным соревнованиям по гребле на байдарках и каное.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Наталия Дементьева ДементьеваНаталия Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл коснулась вопроса о бюджетных средствах, выделяемых на подготовку национальных сборных и развитие массового спорта.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Александр Вайнберг ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области отметил важность улучшения результатов не только в традиционно развитых в России видах спорта, но и в тех, которых пока не являются широко популярными.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва подчеркнула необходимость более активного развития национальных видов спорта, таких как тувинская борьба «хуреш».

В ходе обсуждения также выступили представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия — Алания Арсен Фадзаев ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Омской области Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области представил сенаторам проект постановления СФ «О развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». Документ был принят Советом Федерации за основу.

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