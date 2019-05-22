Родственникам находящихся в отделениях реанимации пациентов будет предоставлена возможность их посещения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С докладом по этому вопросу выступила член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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Документ был внесен членом Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатериной Лаховой ЛаховаЕкатерина Филипповнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области и депутатами Государственной Думы.

Согласно документу, устанавливается обязанность медицинских организаций предоставлять возможность посещения родственниками, иными членами семьи или законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, предназначенного для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании медицинской помощи в стационарных условиях.

В соответствии с Федеральным законом, Министерство здравоохранения РФ наделяется полномочием по утверждению общих требований к организации указанного посещения.

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