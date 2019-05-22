Съезд Федерации независимых профсоюзов России

Source: President of Russia – Kremlin

В форуме принимают участие более 650 делегатов от профсоюзных организаций, представители органов государственной власти, объединений работодателей, политических партий, научной и творческой общественности, зарубежных профцентров и международных ассоциаций по защите прав трудящихся, ветераны профсоюзного движения.

На съезде обсуждаются итоги деятельности ФНПР за период с февраля 2015 года по май 2019 года, а также задачи и программа действий на перспективу.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Мы с вами встречаемся не в первый раз, и мне всегда приятно общение с представителями крупнейшего профсоюзного объединения России, тем более в год 100-летия Международной организации труда.

Отмечу, что её идеи, ценности о достойном труде, о расширении возможностей для занятости для каждого человека, о социальном партнёрстве последовательно реализуются в нашей стране и в значительной степени – именно на основе постоянного, плодотворного взаимодействия с профсоюзами – с вами, с российскими профсоюзами, которые, безусловно, являются одной из самых влиятельных сил нашего гражданского общества.

У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, во многом – без всякого преувеличения – уникальный опыт надёжного партнёрства с государством в этой сфере невозможно переоценить. Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, простым, лёгким. Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наёмных рабочих, кардинально расходятся.

Сейчас в экономике, на производствах идут преобразования, вы об этом хорошо знаете, и их цель – в конечном итоге обеспечить и новые условия труда, и более высокую заработную плату. Для профсоюзов, также как и для работодателей, важно видеть эти перспективы и вместе их приближать, избегать при этом постановки невыполнимых претензий или искусственной консервации проблем.

Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют – иногда и такое тоже бывает – созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство – а это ничто иное как самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи.

Добавлю здесь, что, как правило, такое положение дел складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трёхсторонние комиссии, где главы субъектов Федерации не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры – такое тоже бывает – просто подстраиваются под сложившийся порядок, не имеют в регионах, к сожалению, на предприятиях ни авторитета, ни влияния. И в итоге люди предоставлены сами себе в решении своих трудовых и социальных проблем.

Уже говорил и подчеркну снова: государство – на всех уровнях причем – обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речь не идёт. Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий. Кстати, в Международной организации труда его оценивают как одно из лучших в мире.

Полагаю, что профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов в этой сфере, должны также энергично контролировать их исполнение, в том числе грамотно, профессионально отстаивать интересы наёмных работников в ходе судебных заседаний.

Продолжение следует.

MIL OSI