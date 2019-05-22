С. Митин: Мы продолжим мониторинг ситуации с разработкой нормативных правовых актов Минприроды РФ в течение текущего года

Source: Russia – Council of the Federation

От своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений, уверен сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, ответственными за подготовку которых является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Виктор Новожилов

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Татьяна Гигель и Елена Зленко

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Алексей Кондратенко

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Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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Геннадий Орденов и Виктор Новожилов

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Татьяна Гигель и Елена Зленко

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Как проинформировал сенатор, Комитетом СФ постоянно ведется работа по исполнению решения о недопустимости нарушения установленных сроков принятия подзаконных нормативных правовых актов. Это решение было принято на ежегодном совещании Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти в декабре 2018 г.

От своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений

«От своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений», — уверен Сергей Митин.

Он напомнил, что в связи с этим 19 июня прошлого года решением профильного Комитета СФ создана рабочая группа по мониторингу подготовки Минприроды России нормативных правовых актов, и ведомству поручили ускорить разработку нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов, принятых в 2014 – 2018 годах. При этом особое внимание было уделено разработке документов, направленных на реализацию федеральных законов в сфере лесных отношений, подчеркнул парламентарий.

Сергей Митин сообщил, что по результатам представленной Минприроды России информации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, за время, прошедшее после предыдущего заседания, проделана определенная работа. Так, за отчетный период (декабрь 2018 – май 2019 г.) Министерством принято 14 нормативных правовых актов по 15 федеральным законам.

Вместе с тем, сенатор обратил особое внимание на проводимую Министерством работу по подготовке нормативных правовых актов к федеральным законам в области лесных отношений.

По ряду правовых актов имеются объективные причины задержки их принятия, но есть и резервы в повышении эффективности этой работы

«Проект постановления Правительства «Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», жизненно необходимый для обеспечения работ по противодействию лесным пожарам, готовится с 2016 года. Эта ситуация совершенно недопустима. Разработке нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов в области лесных отношений, необходимо уделить первоочередное внимание», — подчеркнул Сергей Митин.

«Безусловно, по ряду правовых актов имеются объективные причины задержки их принятия, но есть и резервы в повышении эффективности этой работы и профильный Комитет Совета Федерации продолжит мониторинг ситуации с разработкой нормативных правовых актов Минприроды России в течение текущего 2019 года», — отметил сенатор.

В ходе заседания была представлена информация Минприроды России о подготовке нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, в области лесных отношений, в сфере охотничьего хозяйства, сфере обращения с отходами производства и потребления.

В заседании рабочей группы приняли участие члены Совета Федерации Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

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