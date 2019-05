French News: A. Klimov: Le festival Marathon «De l’Atlantique à l’océan Pacifique» n’est pas seulement un événement social et culturel, mais aussi un événement parlementaire.

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a résumé le IV Festival Marathon “De l’Atlantique à l’océan Pacifique”.

Andrei Klimov, Andrei Klimov, Andrei Klimov, vice-président de l’autorité du gouvernement du territoire de Perm, ont parlé des principales étapes de l’événement.

Pendant cinq ans, dans le cadre du marathon, nous avons parcouru plus de cent mille kilomètres, visité vingt et un pays.

Le sénateur a indiqué que de tels marathons étaient organisés depuis 2014 sous les auspices du Conseil de la fédération, avec le soutien de l’UNESCO, de l’agence fédérale “Rossotrudnichestvo”, du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du ministère de la Culture de la Russie et d’un certain nombre de régions russes, avec un soutien organisationnel pour le dialogue eurasien parlementaire russe. au club européen. L’Organisation des Nations Unies pour le tourisme international (OMT) a rejoint le soutien de cette année;

Conférence de presse sur les résultats du Marathon Festival transcontinental «De l’Atlantique à l’océan Pacifique» «En cinq ans seulement, nous avons parcouru plus de cent mille kilomètres du Marathon, visité vingt et un pays, visité vingt-six villes. À chaque fois, le parcours du marathon traversait l’une des capitales culturelles de l’Union européenne (cette année, c’était Plovdiv). Cette année, pour la première fois, le marathon s’est déroulé physiquement (et non via Internet) au-delà de la Grande Europe, de Lisbonne à Vladivostok. La route passait par le Japon. Ainsi, les habitants de Belgrade, Vladivostok, Kazan, La Corogne, Madrid, Moscou, Paris, Perm, Plovdiv, Saint-Jacques-de-Compostelle, Sofia, Tokyo et Kyoto sont devenus les participants du marathon », a déclaré Andrei Klimov.

Selon lui, en 2019, la devise du projet était «La préservation du patrimoine mondial de l’humanité». Cette ligne thématique a parcouru tous les événements: concerts, expositions, concours, tables rondes et conférences. Elle s’est également consacrée à des expositions internationales, ouvertes autour du parcours du marathon. Au total, plus de sept cents photographies de photographes amateurs et professionnels du monde entier ont été sélectionnées à cet effet. «Des manifestations culturelles ont été organisées le long du parcours du marathon, mais également des réunions avec des hommes politiques, des parlementaires, des diplomates, des experts internationaux et des personnalités publiques . Des discussions importantes et en cours ont eu lieu sur les problèmes et les perspectives de sécurité et de coopération dans l’Eurasie du XXIe siècle. Ainsi, le marathon du festival «De l’Atlantique à l’océan Pacifique» est devenu non seulement un événement social et culturel, mais également un événement parlementaire important », a déclaré Andrei Klimov.

