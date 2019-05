French News: À Komi, trois membres d’une communauté criminelle organisée comparaîtront devant le tribunal

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la République de Komi a approuvé les inculpations dans trois affaires pénales contre des membres d’une communauté criminelle organisée. Ils sont accusés d’avoir commis des crimes en vertu de la partie 2 de l’art. 210 du Code pénal de la Fédération de Russie (participation à une communauté criminelle (organisation criminelle), deuxième partie de l’article 209 du Code pénal de la Fédération de Russie (participation à un groupe armé stable (gang), troisième partie de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Russie (acquisition, transfert, transport, stockage et entreposage d’armes à feu commis par un groupe organisé), partie 3 de l’article 126 du Code pénal de la Fédération de Russie (enlèvement d’une personne par un groupe organisé) et partie 2 de l’article 105 du code pénal de la Fédération de Russie (assassinat avec circonstances aggravantes). Comme les accusés avaient conclu des accords de coopération avant le procès, des affaires pénales ils ont été séparés en productions distinctes. La communauté criminelle est née en 1992 et a fonctionné jusqu’à la répression des activités illégales en 2017. Au cours de l’enquête préliminaire, des armes à feu ont été saisies, notamment des pistolets, des mitrailleuses, des munitions et des dispositifs de tir silencieux. tentative de meurtre et autres crimes.Les affaires pénales pour examen au fond ont été renvoyées à la Cour suprême de la République de Komi. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

