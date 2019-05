French News: Agent de changement structurel pour des postes de travail de haute qualité et avec des tests climatiques

Source: Die Linke “Les fonds qui ont été promis doivent être beaucoup plus ciblés pour le développement de nouveaux secteurs économiques durables. C’est seulement ainsi que les emplois dans le charbon pourront être remplacés par des postes de travail industriels de haute qualité et pérennes, offrant de réelles perspectives aux populations locales. L’accent mis sur la recherche et le tourisme est insuffisant. Il faut des années avant qu’une entreprise de recherche crée une entreprise pour des non-universitaires. Et dans l’industrie du tourisme, les gens sont généralement beaucoup moins payés que dans l’industrie “, a déclaré Klaus Ernst, président de la commission des affaires économiques et énergétiques du Bundestag et porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE sur la décision du Cabinet d’appliquer les propositions de la commission du charbon. Lorenz Gösta Beutin, porte-parole du groupe sur les politiques énergétiques et climatiques, a ajouté: “Les pays doivent pouvoir compter sur un changement structurel. C’est pourquoi DIE LINKE veut codifier les changements structurels au moyen d’un traité entre le gouvernement fédéral et les États. Nous travaillerons également au Bundestag pour faire en sorte que l’allocation de fonds soit liée à la fermeture concrète de centrales au charbon, avec des volumes de fermeture fixes. Cependant, le retrait du charbon en 2038 est trop tard, il doit être terminé en 2030 avec le charbon en Allemagne. Il faut également veiller à ce que les fonds destinés au changement structurel ne soient pas utilisés pour des projets de voirie et de prestige. DIE LINKE demande donc une vérification du climat sur l’utilisation des fonds. Le changement structurel à venir est également plus coûteux que prévu, car le gouvernement fédéral a, pendant des années, enlevé, boycotté et discrédité la sortie du charbon dans l’intérêt des grandes entreprises du secteur de l’énergie. Afin de se concentrer sur les besoins et les compétences des populations locales, l’allocation des ressources dans les régions doit être décidée de manière démocratique. Cela inclut des communautés renforcées et impliquées à tous les niveaux. “

MIL OSI