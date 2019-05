French News: Congrès de la Fédération des syndicats indépendants de Russie

Source: Président de la Russie – Kremlin

Plus de 650 délégués d’organisations syndicales, représentants d’organismes gouvernementaux, d’associations d’employeurs, de partis politiques, du monde scientifique et créatif, de centrales syndicales étrangères et d’associations internationales pour la protection des droits des travailleurs, anciens combattants du mouvement syndical, discutent des résultats des activités du FNPR. De février 2015 à mai 2019, ainsi que des tâches et un programme d’action pour l’avenir. * * * V. Poutine: Chers collègues, chers amis, Nous ne nous réunissons pas pour la première fois. J’ai toujours le plaisir de communiquer avec les représentants de la plus grande association syndicale de Russie, en particulier à l’occasion du centième anniversaire de l’Organisation internationale du Travail. Je constate que ses idées et ses valeurs concernant le travail décent, l’expansion des opportunités d’emploi pour tous et le partenariat social sont systématiquement mises en œuvre dans notre pays. et dans une large mesure – précisément sur la base d’une interaction constante et fructueuse avec les syndicats – avec vous, avec les syndicats russes, qui sont bien sûr l’une des forces les plus influentes de notre pays. azhdanskogo obschestva.U rôle particulier des syndicats. Vous êtes légalement investi de pouvoirs étendus pour protéger les droits des citoyens en matière de travail, et votre plus grand, à bien des égards – sans aucune exagération – l’expérience unique d’un partenariat fiable avec l’État dans ce domaine ne peut être surestimée. Lorsque des organisations syndicales sont actives et en même temps responsables, des systèmes de communication significatifs et efficaces sont créés entre les collectifs de travailleurs et les employeurs, les problèmes liés aux augmentations de salaire, à l’amélioration des conditions de travail et au repos sont traités de manière efficace. lisse, simple, facile. Souvent, les intérêts des employeurs et des syndicats qui défendent les intérêts des salariés divergent radicalement. Aujourd’hui, l’économie connaît des transformations de la production, vous le savez bien, et son objectif est de créer de nouvelles conditions de travail et des salaires plus élevés. Pour les syndicats, ainsi que pour les employeurs, il est important de voir ces perspectives et de les rapprocher pour éviter de faire des revendications impraticables ou de préserver artificiellement les problèmes. Bien entendu, il arrive aussi que les propriétaires ou l’administration des entreprises refusent tout simplement de dialoguer, se distancient consciemment des syndicats, ils empêchent même, parfois aussi, la création et les activités d’organisations syndicales. Un tel arbitraire – et ce n’est rien de plus que de l’arbitraire, de l’arbitraire – est certainement inacceptable. Y compris avec la participation du bureau du procureur et des autorités de contrôle, il faut mettre un terme à ces choses. J’ajouterai ici que, dans la plupart des cas, cet état de choses évolue dans les régions où les commissions tripartites fonctionnent de manière formelle et lente, où les responsables des instances fédérales ne prêtent pas l’attention à la coopération avec les syndicats et leurs dirigeants – cela arrive aussi – ils s’adaptent simplement à l’ordre établi; malheureusement, dans les régions, ils n’ont ni autorité ni influence sur les entreprises. En conséquence, les gens sont laissés à eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes sociaux et de travail.Elle a déjà parlé et souligné à nouveau: l’État – à tous les niveaux, avec l’obligation d’aider les organisations syndicales à défendre les droits des citoyens en matière de travail. En principe, il n’est pas question de pression ou d’ingérence dans les affaires. Les exigences et les normes de la législation du travail russe sont absolument les mêmes pour les entreprises à la fois privées et publiques. En passant, au sein de l’Organisation internationale du Travail, il est considéré comme l’un des meilleurs au monde. Je suppose que les syndicats, qui participent toujours activement à l’élaboration des lois dans ce domaine, devraient également surveiller de manière énergique leur mise en œuvre, notamment en défendant avec compétence les intérêts des audiences du tribunal.

