French News: Conseil des concepteurs en chef sur les essais en vol de l’étage supérieur DM-03

Source: Espace fédéral russe

# RKK Energiya # main # Spectr-RG22 / 05/2019 14:00 Le Conseil des concepteurs en chef pour les essais en vol de l’étage supérieur DM-03B RSC Energia (appartenant à la Société d’État de Roscosmos) a tenu une réunion du Conseil des concepteurs principaux pour les essais en vol de l’unité de scène supérieure DM-03 à Après la réunion, le Conseil des concepteurs en chef a approuvé la décision d’autoriser le remplissage de l’étage supérieur pour le ravitaillement en carburant et la poursuite des travaux du plan de préparation du lancement d’une fusée spatiale dans le cadre du programme de lancement de l’observatoire Spektr-RG. *** L’unité 11S861-03 (DM-03) conçue et fabriquée par le RSC Energia est l’une des principales unités d’accélération domestiques conçues pour le lancement de vaisseaux spatiaux proches de la Terre sur des orbites à haute énergie, notamment des orbites géostationnaires, circulaires élevées et elliptiques élevées, ainsi que des trajectoires de départ. vers la Lune et les planètes du système solaire Au cœur du bloc 11S861-03 se trouve le bloc D, qui a été mis au point pour mettre en œuvre le programme Lunar habité dans le cadre du complexe H1-L3, fournissant au pilote L3 complexe lunaire de la trajectoire de vol Terre-Lune à l’orbite d’un satellite artificiel de la lune. Ensuite, le bloc D du complexe H1-L3 a été adapté comme propulseur à la fusée porte-avions Proton et a pour la première fois travaillé avec succès en vol dans le cadre du complexe L1 (avec le lanceur Proton) le 10 mars 1967. Après la fermeture du programme H1-L3 et en raison de l’absence de tâches d’exploitation de l’appareil dans l’espace à long terme, la conception de l’appareil a été améliorée pour pouvoir être utilisée dans les nouveaux programmes de vol d’une durée maximale de 12 heures. Ainsi, les caractéristiques masse-énergie de l’unité ont été considérablement améliorées. Depuis la création du premier bloc, plus de 13 modifications ont été créées, y compris le bloc DM-03 (RB 11C861-03). Les caractéristiques principales des blocs d’overclocking de type DM qui déterminent leur fonctionnalité sont les suivantes: utilisation de composants de carburant écologiques, possibilité de démarrage multiple du moteur principal unité en vol dans des conditions de gravité zéro, permettant de former des schémas optimaux pour le lancement d’un vaisseau spatial; un rapport poussée / poids élevé de l’unité orbitale, garantissant un temps de livraison minimal pour les charges cibles orbites; haute précision du lancement de charges utiles sur des orbites spécifiées; possibilité de transmettre des informations de télémétrie à la Terre pendant tout le vol, y compris lorsque les points de mesure au sol sont hors de vue, via le satellite à répétition.

