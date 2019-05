French News: Conseil sur l’application de la base d’élément

Source: Espace fédéral russe

ESS Reshetnev # principalement 22.05.2019 16: 35 Conseils sur l’utilisation de la base d’éléments La société Information Satellite Systems nommée d’après l’académicien MF Reshetnev, en collaboration avec l’association de production scientifique Lavochkine, dirigera le Conseil sur l’utilisation de la base de composants électroniques. Il se tiendra du 22 au 23 mai dans la ville de Dubna, dans la région de Moscou, sur la base de la technologie industrielle CJSC. Il réunira plus d’une centaine de représentants d’entreprises de coopération, de fabricants de bases de composants électroniques et d’instituts sectoriels impliqués dans la création d’équipements électroniques pour les véhicules spatiaux automatiques de JSC “ISS” et de “NPO Lavochkina”. Des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, de la Corporation d’État Roskosmos, de la Commission fédérale pour la communication et l’espace dans l’espace, participeront aux travaux du Conseil, qui traiteront de questions d’actualité relatives à l’état et aux perspectives de développement de la base nationale pour l’utilisation de l’espace et la substitution d’importation. , complétant la technologie spatiale créée. Une attention particulière sera accordée à la qualité et à la fiabilité des composants électroniques en tant que facteur déterminant de la durée de vie des engins spatiaux et de leurs performances pour les fonctions cibles en orbite.

