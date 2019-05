French News: Déclaration sur le débat actuel sur le financement de la recherche fiscale

Source: Fraunhofer-Gesellschaft »Nous nous félicitons vivement de l’intention du gouvernement fédéral d’introduire des incitations fiscales pour la recherche. Les petites et moyennes entreprises en particulier ont recours à des partenariats d’innovation externes. Le projet de loi actuel contient de bonnes idées, mais il ne va pas assez loin à un point crucial: il ne doit y avoir aucun inconvénient pour les PME qui ne disposent pas de leurs propres capacités de recherche! Afin d’éviter une discrimination systématique entre les collaborations de recherche entre entreprises et organismes de recherche à but non lucratif, l’éligibilité des contrats de recherche ne devrait pas incomber exclusivement aux contractants, ceux-ci ne pouvant réclamer leurs dépenses en tant qu’organisations non imposables. Les politiciens doivent également rendre les coûts de la recherche contractuelle déductibles de l’impôt au niveau du client, car seules les incitations appropriées permettront de réaliser des percées innovantes Made in Germany et nous aideront à soutenir la concurrence internationale. “

