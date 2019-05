French News: Faits marquants et faits marquants: BMW i Andretti Motorsport Avant-première du BMW i Berlin E-Prix.

Source: BMW Group Munich. Le week-end prochain, le Championnat ABB FIA de Formule E fera escale pour la dixième course de la saison à Berlin (GER). Au match à domicile de BMW i Andretti Motorsport, BMW i est à nouveau partenaire du titre. Dans notre aperçu, nous présentons les faits les plus importants sur la piste et les facteurs clés du succès d’une BMW i Berlin E-Prix.

FAITS SUR LA PISTE BERLIN.

longueur de la route

2 375 km, donc relativement courts. Direction de conduite dans le sens antihoraire.

courbes

5 virages à gauche et 5 à droite. Le coin le plus lent: T6 (environ 48 km / h). Courbe la plus rapide: T8 (environ 160 km / h).

surface de la piste

Trottoir en béton uniforme (aéroport)

niveau d’adhérence

Moyen. Comme le parcours ne se déroule pas sur des routes publiques et que ni les feuilles ni le pollen ne polluent la piste, l’inconvénient pour le groupe 1 de qualification devrait être moins grand.

mise en page de piste

Vitesse moyenne relativement élevée. Par conséquent, consommation d’énergie relativement élevée. Deux longues lignes droites et une large piste garantissent de bonnes possibilités de dépassement.

l’usure des pneus

Élevé. Surtout pour le côté droit. L’usure des pneus peut être un facteur clé dans la course.

Zone d’attaque

Le mode d’attaque est activé à l’extérieur du virage 6. Le risque de perte de position existe.

risque d’accident

En raison de la large gamme relativement faible.

facteurs clés

Efficacité élevée du groupe motopropulseur, gestion de l’énergie, usure des pneus.

Citations avant le E-Prix BMW i Berlin: Jens Marquardt (Directeur du groupe BMW Motorsport): “Le premier match à domicile de BMW i Andretti Motorsport le week-end prochain est quelque chose de très spécial pour nous. En tant que «partenaire officiel du véhicule», BMW i est étroitement liée à la Formule E à partir de la saison 1. Depuis 2018, BMW i est également le partenaire principal du BMW i Berlin E-Prix. Maintenant, pour la première fois en tant qu’équipe de course, nous nous rendons sur le terrain de l’aéroport de Tempelhof, dans le but de transformer le formidable potentiel de la BMW iFE.18 en résultats correspondants. Jusqu’ici, nous avons bien réussi notre première saison, et avec António Félix da Costa, malgré quelques hauts et bas, nous sommes toujours en course pour le titre des pilotes. Toute l’équipe est entièrement motivée pour offrir aux supporters allemands de Berlin un bon spectacle sur la piste. “Alexander Sims (BMW n ° 27, iFE.18):” Toujours au match à domicile pour notre équipe et BMW, je reviens sur un nouveau match pour moi itinéraire. Je me suis bien préparé dans le simulateur et j’ai l’impression que le parcours est beaucoup plus étendu que les circuits urbains typiques sur des routes étroites sur lesquelles nous sommes souvent sur la route avec la Formula E. Dépasser semble être possible, ce qui devrait rendre la course encore plus intéressante pour les fans. Le format de course inhabituel avec l’entraînement déjà vendredi et directement les qualifications le samedi est un nouveau défi. Mais je suis impatient d’y être. “António Félix da Costa (BMW iFE.18, n ° 28):” J’attends vraiment avec impatience le match à domicile de BMW i Andretti Motorsport à Berlin. Notre forfait est très bon et je pense que nous devrions bien nous entendre sur la piste de l’aéroport de Tempelhof. Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir les résultats escomptés, mais je suis toujours dans la course pour le titre des pilotes. Espérons que nous pourrons revenir à Berlin et obtenir des points importants. “Le vote FANBOOST. Le vote FANBOOST donne aux fans de la Formule E l’occasion de voter pour un pilote et de l’aider pendant la course à améliorer ses performances. Les cinq coureurs ayant le plus de voix FANBOOST reçoivent beaucoup plus de puissance, qu’ils peuvent récupérer dans un laps de temps de 5 secondes au cours de la seconde moitié de la course. Les fans peuvent voter six jours avant la course. Chaque fan a la possibilité de voter une fois par jour. Le vote se termine 15 minutes après le début de la course. Il existe trois façons de voter: en ligne à l’adresse https://fanboost.fiaformulae.com/, via l’application officielle Formule E ou sur Twitter en utilisant le hashtag #FANBOOST et le prénom et le nom du pilote sous la forme d’un mot Hashtag.Pistes de courses du coureur BMW i Andretti Motorsport: # AlexanderSims # AntonioFelixdaCostaLe parc de véhicules BMW i: BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E depuis le début en tant que partenaire officiel. flotte. Au sommet se trouvent deux voitures de sécurité: la voiture de sécurité BMW i8 Roadster spécialement modifiée (consommation de carburant combinée: 2,0 l / 100 km, puissance absorbée combinée: 14,5 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 46 g / km) * et l’utilisation continue de la voiture de sécurité BMW i8 Coupé (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation d’énergie combinée: 14,3 kWh, émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * en tant que “Race Director Car” et BMW 530e (consommation de carburant combinée: 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * dans sa fonction de “voiture médicale” de la BMW i flotte de véhicules pour le Championnat ABB FIA de Formule E.

