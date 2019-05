French News: Foreign Office sur la situation au Soudan

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères, des Soudanais et des Soudanais ont renversé le dictateur Bashir lors de manifestations pacifiques. L’armée l’a soutenue. Nous appelons le Conseil militaire de transition au Soudan à ne pas faire demi-tour, mais à assumer ses responsabilités et à donner le pouvoir à un gouvernement civil. Plus vite cela se produit, plus vite la reconstruction du pays pourra commencer. L’Allemagne soutient les efforts de l’Union africaine des Nations Unies et encourage les partenaires de négociation à parvenir rapidement à un accord.

