French News: G. Karelova: Un nouvel élan pour le développement du village

À Voronej, le vice-président du Conseil de la fédération a pris part à une réunion de la commission gouvernementale sur l’AIC et le développement durable des zones rurales.

Galina Karelova Galina Nikolayevna, représentante de l’organe exécutif de la région de Voronezh a participé à la réunion de la Commission gouvernementale sur le complexe agro-industriel et le développement rural durable à Voronezh. L’événement a été organisé par le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev. La réunion a été consacrée à l’examen du projet de nouveau programme «Développement rural».

L’objectif principal du projet est d’améliorer la qualité de la vie à la campagne.

«Le programme deviendra un nouveau projet social à grande échelle, dont chaque villageois devrait ressentir les résultats. Son objectif principal est d’améliorer la qualité de la vie dans les zones rurales. Ils ont donc d’abord discuté des moyens de mettre en œuvre des domaines clés du programme tels que l’augmentation des revenus de la population, la modernisation de l’infrastructure sociale du village, la construction de logements et l’amélioration des territoires », a déclaré Galina Karelova.

Comme l’a souligné le vice-président du Conseil de la fédération, les principaux volets du programme sont liés à la réduction de la pauvreté en milieu rural, à la création d’emplois, à la création de conditions de vie confortables et respectueuses de l’environnement, au développement des services publics, au développement des infrastructures de télécommunications, d’ingénierie et de transport, etc. participer à ce travail de la manière la plus active. De toute évidence, de nouvelles décisions législatives seront nécessaires. Il est important d’agir sans accumulation. Le programme donnera un nouvel élan aux transformations sociales dans les zones rurales et à la croissance du bien-être des citoyens », a conclu Galina Karelova.

