French News: Il est prévu de créer un centre de construction de moteurs de fusée à Voronej.

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # le plus important 22.05.2019 18: 53 Il est prévu de créer le centre de Voronej du bâtiment de la fusée, le 22 mai, le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Gusev, a rencontré le directeur général du NPO Energomash, nommé d’après l’académicien V.P. Glushko ”Igor Arbuzov. Le vice-Premier ministre Artem Verkhovtsev, le chef du département de l’industrie et des transports de la région, Alexander Desyatrikov, le premier chef adjoint du département du développement économique de la région, Igor Kumitsky, et le directeur exécutif du Design Bureau of Chemical Automation, Igor Belousov, a également pris part à la réunion. GKNPTs eux. Mv Khrunicheva dans la ville de Voronej – Directeur de l’usine mécanique de Voronej Sergey Kovalev et chef du département des relations gouvernementales «NPO Energomash du nom de l’académicien V.P. Glushko “Anatoly Zayarnyy. La réunion a porté sur la création du Centre de motorisation des fusées Voronej (VCRD) sur la base du Bureau de conception de l’automatisation chimique et d’une usine mécanique. Il sera mis en œuvre aux dépens de deux entreprises. La période de mise en œuvre du projet prévue est 2019-2027. Également au cours de la réunion, Alexander Gusev et Igor Arbuzov ont signé un accord de coopération entre le gouvernement de la région de Voronezh et NPO Energomash, dans le but de renforcer le secteur de la construction de moteurs-fusées dans la région, en créant un site unique de recherche et de production pour la production de produits de technologie pour fusées et technologies spatiales. qui sera le VTsRD, l’amélioration de la situation financière et économique et la croissance du potentiel de production de la région de Voronej, le maintien de la stabilité sociale, Alexander Gusev a indiqué que le gouvernement régional soutiendrait pleinement la création d’un centre de construction de moteurs-fusées. – Pour nous, les deux sociétés sont importantes et, bien sûr, nous sommes prêts à aider de toutes les manières “, a déclaré le gouverneur. À son tour, Igor Arbuzov a souligné que l’une des tâches principales de la nouvelle structure intégrée du bâtiment du moteur de fusée était la solution optimale pour l’utilisation de la capacité de production. Et l’émergence d’un site unifié de recherche et de production reposant sur les actifs de KBKhA et de l’usine mécanique de Voronej pourrait bien être l’une de ces solutions, car elle permettra de procéder à des rééquipements techniques et à la modernisation d’un site de production scientifique unifié, de diversifier la production, de réduire les coûts de production, d’accroître la productivité du travail et d’augmenter le salaire moyen. frais de personnel. Igor Arbuzov a souligné que la décision correspondante avait déjà été prise par la société d’État “Roskosmos”.

MIL OSI