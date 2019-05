French News: La collection principale de Daimler: le scandale du diesel et les limites de CO2, deux sujets qui peuvent encore coûter cher au groupe

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. L’Office fédéral allemand des véhicules à moteur a publié plus de 700 000 rappels dans le cadre du scandale des gaz d’échappement à l’encontre de Daimler AG. Selon ses propres déclarations, le groupe ne peut pas exclure d’autres rappels en raison de niveaux excessifs d’oxydes d’azote. Jens Hilgenberg, expert en trafic de l’Agence fédérale allemande pour l’environnement et la protection de la nature (BUND), a expliqué cela dans son discours à l’assemblée générale annuelle de Daimler AG et a également souligné les autres problèmes auxquels le constructeur est confronté. Après tout, Daimler a également beaucoup à faire pour respecter les valeurs limites européennes du parc de CO2. “Depuis longtemps, le Directoire a tenté de minimiser le rôle du Groupe dans le scandale des gaz d’échappement diesel”, explique Jens Hilgenberg. “L’année dernière, M. Zetsche a déclaré publiquement que Daimler n’avait pas trompé les émissions de ses véhicules diesel. Depuis lors, le Kraftfahrt-Bundesamt a déclaré que plus de 700 000 personnes se souvenaient que ces déclarations étaient apparemment fausses. Les rappels ne sont pas d’anciens moteurs diesel, mais aux véhicules Euro 6, qui ont également été vendus aux clients en 2018 par le Groupe. “En outre, Daimler n’a pas pu exclure de nouveaux rappels et a, pour son propre compte, certains modèles” Hilgenberg a ajouté: “Si des arrêts des ventes sont nécessaires, car il n’est pas clair si tous les véhicules circulent légalement sur nos routes conformément aux exigences légales, la commission n’a pas fait son travail. Au contraire, la direction du groupe devrait commander en permanence l’examen de la légalité et de l’efficacité des systèmes d’échappement de tous les modèles de véhicules. Trois ans après l’annonce du scandale des gaz d’échappement, il n’aurait toujours pas été vendu de nouvelles voitures, ce qui ne répond pas aux exigences légales. “Pour BUND, Daimler AG a le devoir, le plus rapidement possible en raison des dommages causés à l’homme et à la nature par le scandale des émissions minimiser et aligner beaucoup plus étroitement le futur modèle et la politique du groupe sur les objectifs climatiques nationaux et internationaux. “La stratégie de la direction du groupe en matière de flotte méconnaît les signes de l’époque. Au lieu de construire des véhicules toujours plus grands, plus lourds et plus puissants, la gamme de modèles doit maintenant être reconstruite “, a déclaré Hilgenberg en critiquant le fait que Daimler soit de plus en plus le champion du monde de l’annonce. “Alors que nous pensons à la neutralité climatique en 2039, les valeurs limites moyennes de CO2 des voitures neuves de Daimler AG augmentent à nouveau pour la deuxième année consécutive. Alors qu’il était encore de 123 g / km CO2 en 2016, la valeur de 2018 est passée à 132 g / km. Afin d’éviter de payer des amendes à l’UE, la valeur de 2021 devrait être d’environ 100 g / km CO2. Daimler se dirige dans la mauvaise direction et n’a en fait pas le temps de corriger cela. “Dans les années à venir, Daimler envisage de commercialiser des hybrides rechargeables, des véhicules avec des niveaux de CO2 très bas mais uniquement théoriques. entrer dans les calculs. “Les défis en matière de protection du climat et de durabilité ne peuvent être relevés avec des véhicules de plus en plus gros et de plus en plus lourds. Pour ce qui est de la protection du climat et de la durabilité, les véhicules hybrides rechargeables ne sont qu’une solution fictive “, déclare l’expert en trafic de BUND. En fonction de l’utilisation, la consommation réelle de ces véhicules pourrait être plusieurs fois supérieure à la consommation standard officielle. “Daimler ne peut s’attendre à ce que les voitures continuent à vert. Le groupe doit enfin commencer à construire des véhicules économes en énergie et en ressources, en production et en exploitation. “Pour en savoir plusLe discours de Jens Hilgenberg (PDF) Contact de presse: L’expert en trafic de BUND, Jens Hilgenberg, s’est entretenu lors de la réunion des actionnaires disponible, téléphone portable: 0151/56 31 33 02 ou Sigrid Wolff, attachée de presse de BUND, tél. (030) 2 75 86-425, presse (at) bund.net.

