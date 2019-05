French News: Le Premier ministre aux victimes des inondations: Nous ne vous laisserons pas seuls.

Source: Président de la Pologne en polonais

Le gouvernement ne vous laissera pas tranquille – nous garantissons toute l’aide nécessaire aux familles qui ont souffert de la crue des rivières – a souligné le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Nous ne pouvons pas prédire les échecs, mais nous devons être et nous sommes présents. Nous voulons aider autant que possible afin que les résidents puissent rapidement retrouver une vie normale – a déclaré le chef du gouvernement, qui a indiqué que les meilleures unités étaient destinées à aider, et que tous les services étaient prêts à fonctionner. J’ai demandé aux voïvodes d’utiliser toutes les forces et tous les moyens possibles pour estimer les pertes, ainsi que pour protéger les biens des habitants – a souligné le Premier ministre. Comme il l’a souligné, les sociétés d’assurance et d’énergie ont été obligées de laisser l’aide prendre place le plus rapidement possible. Des lignes d’assistance sont également disponibles et les blessés ont un logement fourni. Dans le même temps, le Premier ministre a déclaré que les services resteraient dans les zones inondées jusqu’à ce que les effets des inondations soient liquidés. Nous nous tournons également vers les employeurs afin que les employés appartenant à la brigade de pompiers volontaires, qui coopère avec le service d’incendie de l’État, puissent participer à l’opération de sauvetage – a souligné le chef du gouvernement. pompiers, policiers et soldats pour leur service généreux et leur aide aux habitants.Auparavant, à Varsovie, le chef du gouvernement avait participé à des vidéoconférences avec des voïvodes des régions touchées par des pluies intenses et des inondations. Nous devons nous assurer que la situation est sous contrôle et que l’intégration des activités entre les différents services s’effectue correctement – a souligné le Premier ministre.

