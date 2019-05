French News: Les bas salaires luttent au lieu de bloquer le “loyer de base” de l’Union

Source: Die Linke “Si vous voulez lutter efficacement contre les bas salaires et la pauvreté qui en résulte chez les personnes âgées, vous devez ramer et non pas renverser. DIE LINKE a la meilleure suggestion à cet égard: le salaire minimum légal doit être immédiatement augmenté à douze euros. Cela stimulerait l’économie paralysée et réduirait considérablement les coûts de réparation de la prétendue rente foncière “, explique Matthias W. Birkwald, porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE sur les retraites. Birkwald a ajouté: “DIE LINKE critique les propositions du ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, selon lesquelles, d’une part, la condition de 35 années de cotisations est trop élevée; Troisièmement, pour les victimes de Hartz IV, aucune cotisation de retraite de 100 centimes n’est encore versée. Les ministres du SPD, Heil et Scholz, ont présenté un plan de financement du «loyer foncier». Après tout. Cela n’a pas été réalisé par l’Union. Selon ce concept de financement, les subventions injustes doivent être supprimées, suffisamment d’argent des contribuables mobilisés, les cotisations d’assurance maladie pour les retraités réduites et les cotisations de pension de l’Agence fédérale pour l’emploi pour les chômeurs augmentées. C’est pourquoi les syndicats, les organisations sociales et DIE LINKE lancent un appel à l’union: Éliminez le blocus Les personnes à faible revenu qui versent au moins 35 ans dans le fonds de pension ne peuvent être envoyées au bureau de la protection sociale et obligées de divulguer leurs revenus. Une pension de 800 euros net ne garantit que le minimum vital. Il ne doit y avoir aucun moyen de contrôle (protection 5000, – Euro). Nous avons besoin de ce que nous appelons la rente foncière comme première étape vers une pension de solidarité minimale de 1050 euros nets (actifs totaux: 68750, – euros) testée. Cela protégerait efficacement contre la pauvreté des personnes âgées. “

