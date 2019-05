French News: Nous devons permettre aux jeunes de l’étranger de voir la vraie Russie – K. Kosachev

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré des membres du programme New Generation.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la fédération des affaires étrangères de la République de Mari El, a rencontré les jeunes représentants des milieux politiques, publics et économiques des pays étrangers participant au programme New Generation.

Le sénateur a attiré l’attention sur le fait que l’une des orientations du programme, approuvé par décret présidentiel, est de promouvoir une perception objective dans le monde des transformations sociopolitiques, socio-économiques, scientifiques, éducatives et culturelles en cours dans la société russe. “Son objectif est de donner aux jeunes l’occasion de voir la vraie Russie, et non celle que certains médias étrangers représentent”, a déclaré Konstantin Kosachev, soulignant l’importance d’accroître le nombre de jeunes citoyens actifs de pays étrangers participant au programme.

Au cours de la discussion, le sénateur a partagé son point de vue sur l’état et les perspectives de développement des relations entre la Russie et les pays étrangers.Le programme “Nouvelle génération” est un projet conjoint de Rossotrudnichestvo et de l’école russe d’aujourd’hui “MIA” du jeune journaliste SputnikPro CIS. Chaque année, plus d’un millier d’étrangers âgés de 25 à 35 ans qui ont démontré leurs qualités commerciales et qui sont intéressés par la coopération effectuent des séjours d’étude de courte durée en Russie.

