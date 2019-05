French News: O. Timofeeva et E. Popova ont pris part à la discussion sur le rôle des femmes dans l’action humanitaire

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les organismes publics et les fonds de bienfaisance sont en concurrence directe avec l’État et les consommateurs de services sociaux élargissent leur choix, ont déclaré les sénateurs.

Olga Timofeyeva Timofeeva Olga Olgaidov, représentante de l’organe législatif (représentant) de la ville de Sébastopol et membre du comité de politique sociale de la FS, représentante de l’organe exécutif de la région de Volgograd, Elena Popova Popova Elena Vladimirovna représentant de l’organe exécutif du pouvoir de l’État Volgograd Cette région a pris la parole lors d’une table ronde organisée sous les auspices de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le sujet de discussion est «Équilibre entre les sexes et travail humanitaire».

Magne Bart, chef de la délégation régionale du CICR, des spécialistes de la Croix-Rouge russe, du Centre d’aide psychologique d’urgence du ministère de la Fédération de Russie pour la Défense civile, les urgences et les secours en cas de catastrophe, ainsi que des représentants d’organisations publiques et de fondations travaillant dans ce domaine. les questions d’équilibre entre les sexes dans le travail humanitaire, l’impact global des guerres et des situations d’urgence sur la situation des femmes, les problèmes les plus graves de la femme En tant que victimes du conflit et engagés dans le travail humanitaire pour aider les victimes de crises.

Le professionnalisme d’une personne engagée dans un type d’activité particulier a priorité sur les questions de genre.

“De mon point de vue, le professionnalisme d’une personne engagée dans un type d’activité et ses choix moraux priment sur les questions de genre”, a déclaré Olga Timofeeva. personnes en détresse à la suite de guerres et autres situations de crise. «La motivation des femmes qui changent de mode de vie et une vie bien ajustée pour se déplacer dans la zone de conflits armés et de catastrophes naturelles relève de leurs choix moraux», a souligné Olga Timofeeva. . Selon la parlementaire, un certain nombre de textes réglementaires ont été adoptés dans la Fédération de Russie, renforçant ainsi considérablement la protection sociale des femmes et élargissant leurs possibilités. «En 2017, la« Stratégie d’action nationale en faveur de la femme 2017-2022 »a été adoptée. définir les grandes orientations de la politique de l’État en matière de droits des femmes. En 2014, une loi fédérale a été adoptée, en vertu de laquelle les citoyens ont la possibilité de demander de l’aide non seulement aux agences gouvernementales, mais également à toute organisation inscrite au Registre des prestataires de services sociaux. Ainsi, les organisations publiques et les fondations caritatives sont en concurrence directe avec l’État et les consommateurs de services sociaux élargissent leur choix. »La sénatrice a invité les personnes présentes à assister au Forum de l’innovation sociale des III Regions à Moscou, où seront présentés des projets sociaux de la plupart des régions russes.

MIL OSI