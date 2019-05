French News: Pavel Kolobkov a pris la parole lors d’une réunion du Conseil de la fédération dans le cadre de “l’heure gouvernementale”

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui 22 mai, le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a pris la parole devant le Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie dans le cadre de «l’heure du gouvernement». Il a rendu compte du développement dans le pays du système de réserve sportive, du sport des plus grandes réalisations et du sport de masse.

«Le thème de l’amélioration de la formation des réservoirs sportifs et de l’implication de la population dans le sport en 2018 a été inclus dans le décret présidentiel de mai. Ceci est devenu la base du lancement du projet fédéral “Le sport – la norme de la vie” dans les domaines “Sports de masse” et “Formation des réserves sportives”, qui faisait partie du projet national “Démographie”, a déclaré Pavel Kolobkov. “La préparation de la réserve est l’un des domaines de travail prioritaires du ministère des Sports de la Russie depuis l’approbation en 2009 de la Stratégie pour le développement de la culture physique et du sport pour 2020”.

«Aujourd’hui, nous pouvons parler d’un réseau d’agences de formation sportive constitué de près de cinq mille organisations, soit trois millions deux cent mille personnes. En 2018, le financement de ces organisations a été augmenté de 15% pour atteindre 167 milliards de roubles. Le centre fédéral pour la formation d’une réserve sportive assure la coordination au niveau fédéral », a déclaré le chef du ministère des Sports de Russie.

«Actuellement, le plus grand nombre de personnes impliquées en Russie est observé dans les sports suivants: football, lutte, volleyball, natation, athlétisme, basketball. Dans ces types, le nombre de engagés plus de 200 mille personnes -, a déclaré le ministre. – Nous apportons un soutien financier ciblé: les écoles de sport préparant la réserve reçoivent une subvention. En 2019-2021, ce sera 775 millions de roubles par an. Depuis 2011, nous soutenons séparément les institutions pour la culture physique adaptative et le sport. »

Le chef du ministère des Sports de Russie a rappelé qu’en 2018, le concept de formation de la réserve sportive jusqu’en 2025 avait été approuvé. Il visait à améliorer les qualifications du personnel d’entraîneurs, à développer et à introduire des normes de travail typiques dans l’industrie pour les entraîneurs, entraîneurs, entraîneurs et autres professionnels du sport, protection sociale.

“Actuellement, le ministère des Sports de la Russie a approuvé plus de 100 normes fédérales pour l’entraînement sportif dans le sport (à l’exception des sports appliqués par l’armée, les sports de service et les sports nationaux)”, a déclaré Pavel Kolobkov. – Déjà en 2018, 2 300 organisations ont adopté des programmes d’entraînement sportif et 803 organisations ont effectué une transition partielle. Des «feuilles de route» visant à harmoniser le financement des services d’entraînement sportif avec les normes fédérales ont été approuvées dans 60 domaines. Dans d’autres régions, les projets des «feuilles de route» sont en cours de coordination. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle l’organisation de l’entraînement sportif se conformera aux normes fédérales. Cela affectera le renforcement des équipes nationales. “

«Le projet« Le sport est la norme de la vie »prévoit le recyclage et la formation avancée de 45 000 spécialistes», a poursuivi le ministre. – La Fédération de Russie compte environ 384 000 employés à temps plein dans les domaines de la culture physique et des sports, dont 89,3% ont une éducation spécialisée. L’aide au personnel de l’industrie est fournie par 54 écoles de la réserve olympique, plus de 100 établissements d’enseignement supérieur, dont 10 MRB et 14 universités relevant du ministère des Sports de la Russie. Aujourd’hui, environ 50 000 personnes étudient dans le cadre des programmes de culture physique et de sport. Le salaire des enseignants est de 200% de la moyenne de la région. La question de la protection sociale des autocars et des spécialistes fait l’objet de toute notre attention. Nous avons des outils pour stimuler le travail des entraîneurs, des recommandations approuvées pour le paiement de leur travail. “

Pavel Kolobkov a ajouté que le ministère des Sports travaillait à la création d’un modèle russe pour la sélection d’enfants talentueux dans le cadre du site expérimental du projet “Deviens un champion”, auquel participent huit régions. Les athlètes mensuels reçoivent des subventions en espèces pour la durée de leurs études dans des universités sur la base des résultats des compétitions panrusses. Selon les résultats de l’année scolaire dans la direction de “Sport” des subventions ont été versées à 535 étudiants.

En outre, sur les instructions du gouvernement de la Fédération de Russie, le ministère des Sports de la Russie est en train de créer un programme interdépartemental avec le ministère de la Science et de l’Éducation afin de mettre en œuvre le concept de développement du sport étudiant jusqu’en 2025. Cela contribuera à améliorer la base matérielle des universités et aura une incidence sur le renforcement de la réserve sportive du pays. Un programme similaire sera également mis au point en collaboration avec le ministère de l’Éducation.

Pavel Kolobkov a également parlé du succès des athlètes russes sur la scène internationale, qui comptent parmi les leaders mondiaux dans les sports olympiques et non olympiques. «Les préparatifs des Jeux Olympiques d’hiver de 2022 sont en cours dans le cadre du projet départemental« Beijing 2022 ». Le budget de ce projet pour quatre ans sera de plus de 11,5 milliards de roubles, a déclaré le ministre. “Les athlètes des équipes sportives disposent de l’équipement, des équipements et des équipements nécessaires, qui sont achetés dans le cadre de l’attribution de subventions au ministère des Sports.”

Pavel Kolobkov a également souligné qu’un système de concurrence à plusieurs niveaux avait été mis en place en Russie, allant de l’interrégional à l’ensemble de la Russie. Par ailleurs, il a souligné l’importance des compétitions sportives, organisées à la fois pour préparer la réserve sportive du pays et pour promouvoir des modes de vie sains auprès de différents groupes de la population.

Il a noté que les compétitions à grande échelle jouent un rôle important dans le développement des sports haut de gamme et dans le système de réserves sportives. En 2018, la Coupe du Monde de la FIFA s’est déroulée avec succès en Russie. En 2019, Krasnoyarsk a accueilli la XXIXe Universiade mondiale d’hiver. En outre, les championnats du monde de boxe masculins et féminins auront lieu cette année à Ekaterinbourg et à Oulan-Oude. Les préparatifs sont en cours pour le Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2020 à Saint-Pétersbourg, les Championnats du monde de natation 2022 et les Championnats du monde de natation 2021. Kazan et d’autres. En outre, la Russie a sollicité l’organisation de la XXXIIIe Universiade mondiale d’été 2023 à Iekaterinbourg.

Parlant d’infrastructures sportives, Pavel Kolobkov a déclaré: «En 2018, le niveau de fourniture d’installations sportives à la population, basé sur la capacité ponctuelle des installations sportives, était de 54,2%. Au cours de cette année, plus de six mille nouvelles installations sportives ont été ouvertes et le réseau d’installations sportives a atteint 312 000. Environ 70 projets de partenariat public-privé sont à divers stades de mise en œuvre. La formation des équipes sportives se déroule dans les bases fédérales et régionales, ainsi que dans les bases des établissements d’enseignement supérieur dans le domaine du sport, subordonnés au ministère des Sports et à l’étranger. “

«En guise de legs de l’Universiade d’hiver 2019, nous avons reçu le cluster Sopka, dans lequel sera créé le centre fédéral de freestyle et de snowboard. Les deux compétitions internationales majeures et les activités d’éducation et de formation auront lieu ici », a déclaré le ministre. Dans le même temps, il a déclaré qu’entre 2016 et 2019, dans le cadre des programmes d’investissement du ministère des Sports de Russie, des fonds d’un montant de 40 milliards 700 millions de roubles ont été alloués aux budgets régionaux consacrés au développement des infrastructures sportives.

Le ministre a noté qu’en 2018, un travail antidopage sérieux avait été mené. Des modifications ont notamment été apportées au cadre juridique réglementaire régissant la lutte contre le dopage: une liste de substances et de méthodes interdites dans le sport, approuvée aux fins des articles du Code pénal, a été modifiée et le code des infractions administratives de la Fédération de Russie a été modifié. En 2018, le plus grand nombre d’événements d’information et d’éducation sur des thèmes liés à l’antidopage ont été organisés en Russie, notamment pour les élèves des écoles de sport et leurs parents. Achèvement des travaux sur la mise en œuvre d’un plan visant à améliorer les mécanismes de lutte contre le dopage en Russie, élaboré conjointement avec le Conseil de l’Europe. La restauration du statut de RUSADA a été un événement important.

Le ministre a également fait rapport sur les indicateurs de sports de masse dans le pays. Ainsi, en 2018, le nombre de personnes impliquées dans la culture physique et les sports était de 54 millions 200 000 personnes, dans les zones rurales –12 millions 100 000. Le nombre de citoyens actifs qui travaillent dans le sport était de 20 millions, dont 33 millions d’étudiants et d’étudiants, 1 million 300 000 de personnes handicapées et handicapées.

«D’ici 2024, nous devons augmenter de 20 millions le nombre de personnes impliquées dans la culture physique et le sport, et le projet fédéral« Le sport est la norme de la vie »vise à cela, a souligné Pavel Kolobkov.

Photo: Dmitry Zharkov

Service de presse du ministère des Sports de Russie

