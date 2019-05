French News: Promotion fiscale de la recherche et du développement

Source: CDU-CSU

22/05/2019

Soutien particulier aux petites et moyennes entreprises

Au gouvernement fédéral, le projet de loi sur les incitations fiscales à la recherche et au développement (Forschungszulagengesetz – FzulG) a été adopté. La porte-parole financière du groupe parlementaire CDU / CSU, Antje Tillmann, et le rapporteur responsable, Thomas de Maizière, expliquent:

“Le groupe parlementaire CDU / CSU se félicite que le gouvernement fédéral ait adopté aujourd’hui le projet de loi relatif à la subvention à la recherche fiscale convenue dans l’accord de coalition. La nouvelle subvention de recherche aidera notamment les petites et moyennes entreprises à investir davantage dans la recherche et le développement. Avec le financement de projet éprouvé, il s’agit d’un instrument important pour renforcer l’attractivité et la force d’innovation de l’Allemagne en tant que site de recherche.

Le projet de loi adopté aujourd’hui est le résultat de discussions intensives entre les ministères concernés et les groupes de la coalition au Bundestag. Du point de vue de l’Union, il va dans la bonne direction et contient de nombreux éléments qui sont importants pour nous. Toutefois, certaines questions telles que la structure peu bureaucratique et efficace de la procédure de candidature et de financement continueront d’être examinées lors du prochain processus parlementaire. Le but est et reste que la loi puisse entrer en vigueur comme prévu le 1er janvier 2020. “

