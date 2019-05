French News: Puissance concentrée: la nouvelle BMW X5 M50i et la nouvelle BMW X7 M50i.

Source: BMW Group Munich. Les performances et la présence au plus haut niveau incarnent les deux nouveaux modèles de la famille des modèles BMW X. La puissance concentrée provient d’un nouveau moteur à essence à huit cylindres avec technologie BMW TwinPower Turbo et d’une puissance maximale de 390 kW / 530 ch, qui sur les modèles BMW X5 M50i (consommation combinée: 10,7 à 10,5 l / 100 km; Émissions combinées: 243 – 238 g / km) et BMW X7 M50i (consommation de carburant combinée: 11,1 – 10,9 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 252 – 248 g / km). Plus que jamais, ce nouveau moteur souligne le caractère sportif du concept de véhicule, basé sur la dernière génération du fondateur de la catégorie Sports Activity Vehicles (SAV) et du premier modèle BMW X dans le segment du luxe. Dans les deux modèles, le moteur V8 est associé non seulement au système de transmission intégrale intelligent BMW xDrive, mais également à une technologie de suspension spécifique au châssis, développée conformément au savoir-faire de BMW M. GmbH. La M50i et le nouveau BMW X7 M50i sont résolument tournés vers une expérience de conduite particulièrement fascinante. Le statut exclusif des nouveaux modèles à huit cylindres se reflète également dans un équipement standard particulièrement de haute qualité. Les nouvelles BMW X5 M50i et BMW X7 M50i seront produites à partir d’août 2019 à l’usine américaine de BMW Spartanburg et seront disponibles à partir de l’automne 2019.

Nouveau moteur V8 avec une puissance exceptionnelle et un son caractéristique.Le groupe moteur de 4,4 litres de la nouvelle BMW X5 M50i et de la nouvelle BMW X7 M50i met en valeur les caractéristiques de développement de la puissance et de la puissance de traction des moteurs à huit cylindres de manière particulièrement fascinante. Le nouveau moteur V8 impressionne par sa vitesse de croisière décontractée et décontractée, ainsi que par son départ vif aux manœuvres de sprint sportif. Outre les composants du carter moteur, des chemises de cylindre, des pistons, du vilebrequin et de la culasse qui ont été renouvelés par rapport au moteur précédent, cela est principalement dû à la version actuelle de la technologie BMW TwinPower Turbo. Les turbocompresseurs disposés dans l’espace en V entre les rangées de cylindres ont été agrandis et l’injection directe d’essence fonctionne à une pression maximale de 350 bars. En outre, le package technologique comprend la dernière version du système de contrôle de soupape entièrement variable VALVETRONIC et du système de contrôle du double arbre à cames variable VANOS.Le nouveau moteur V8 répond avec une spontanéité extrême à chaque mouvement de la pédale d’accélérateur. Il fournit déjà son couple maximal de 750 Nm à 1 800 tr / min, qui est ensuite disponible jusqu’à une vitesse de 4 600 tr / min. L’accumulation de performance est par conséquent véhémente. La valeur maximale de 390 kW / 530 ch est mobilisée entre 5 500 et 6 000 min-1. La nouvelle BMW X5 M50i accélère de zéro à 100 km / h en 4,3 secondes. La nouvelle BMW X7 M50i complète le sprint standard en 4,7 secondes, le développement de la puissance souveraine s’accompagnant du développement sonore impressionnant du système d’échappement sport M standard. Avec le commutateur d’expérience de conduite, il est possible d’activer une conception de l’entraînement extrêmement sportive et confortable. Cela rend la gamme étendue de son personnage intensément perceptible. Dans les modes SPORT et SPORT PLUS, outre la courbe caractéristique de l’accélérateur, le développement de la puissance et le motif sonore distinctif du variateur V8 sont adaptés à un style de conduite dynamique.

Transmission Steptronic Sport à 8 vitesses, différentiels BMW xDrive et M Sport pour des performances exceptionnelles Les performances des deux modèles particulièrement sportifs de SAV sont également favorisées par un mode de transmission de puissance spécifique. Le nouveau moteur V8 est équipé de série d’une boîte de vitesses Steptronic Sport à 8 vitesses, caractérisée par une caractéristique de changement de vitesse particulièrement dynamique. Pour une intervention manuelle dans la sélection du rapport, des palettes sur le volant sont disponibles. La fonction de contrôle du lancement de la boîte de vitesses permet une accélération optimisée en traction avec une dynamique maximale à l’arrêt La dernière version du système BMW xDrive garantit un réglage rapide et précis du couple d’entraînement entre les roues avant et arrière en fonction de la situation de conduite. Les quatre roues motrices intelligentes augmentent l’agilité et la traction supérieure des nouvelles BMW X5 M50i et BMW X7 M50i, ainsi que la stabilité de conduite dans toutes les conditions météorologiques. La caractéristique sportive est également soutenue dans les situations de conduite particulièrement dynamiques par la conception à roues arrière du système. En outre, l’équipement standard des nouvelles BMW X5 M50i et BMW X7 M50i comprend un différentiel M Sport. Le blocage de différentiel à commande électronique dans le différentiel d’essieu arrière limite la compensation de vitesse entre l’intérieur et l’extérieur de la roue et permet ainsi une accélération particulièrement dynamique en sortie de virage. En outre, le différentiel M Sport en réseau DSC (Dynamic Stability Control) optimise la traction et la transmission de la puissance sur des surfaces non revêtues et avec différents coefficients de frottement entre les roues arrière droite et gauche. La rotation d’une roue affectée par une mauvaise adhérence est empêchée et le couple d’entraînement est dévié vers l’autre roue.

Technologie de châssis spécifique au modèle pour une souveraineté maximale La technologie de châssis spécifique au modèle de la nouvelle BMW X5 M50i et de la nouvelle BMW X7 M50i était précisément adaptée au potentiel exceptionnel de la transmission grâce au savoir-faire de BMW M GmbH. Les deux modèles associent le principe de conception d’une suspension avant à double triangulation et d’une suspension arrière à cinq bras avec cinématique et élasto-cinématique spécifiques pour la suspension, une coordination indépendante de la suspension et de l’amortissement et des jantes en alliage léger de 21 pouces M, y compris des pneus mixtes. De plus, l’équipement standard comprend une direction électromécanique avec fonction Servotronic et un système de freinage sportif M avec des étriers peints en bleu portant le logo M. Des jantes en alliage de 22 pouces, également équipées de pneus mixtes, sont disponibles en option.Le nouveau BMW X5 M50i est équipé de série d’un châssis Adaptive M. Deux cartes sont disponibles pour les caractéristiques de ses amortisseurs à commande électronique, qui peuvent être activées via le commutateur d’expérience de conduite avec les modes COMFORT et SPORT. La nouvelle BMW X7 M50i est équipée d’une suspension pneumatique adaptative à deux essieux, également disponible en option pour la nouvelle BMW X5 M50i. En mode SPORT, il réduit automatiquement la hauteur du véhicule de 20 millimètres. En outre, le conducteur peut contrôler la hauteur de la carrosserie en appuyant sur un bouton du cockpit pour l’augmenter, par exemple, pour les trajets en tout-terrain en deux étapes jusqu’à 40 millimètres par rapport au réglage standard. une autre agilité du véhicule augmente en outre. En fonction de la vitesse de conduite, la direction des roues arrière est identique ou opposée, ce qui optimise également la souveraineté en matière de changement de voie et la manœuvrabilité en circulation urbaine. La direction active intégrale associée à la stabilisation active en roulis, qui utilise des moteurs électriques pivotants sur les essieux avant et arrière pour une compensation particulièrement rapide et précise des efforts de roulis latéraux dans les virages dynamiques, permet une amélioration supplémentaire des caractéristiques de conduite supérieure et dynamique. Les deux font partie de la suspension optionnelle Adaptive M Dynamik Professional pour la nouvelle BMW X5 M50i et de l’Executive Drive Pro en option pour la nouvelle BMW X7 M50i.

Design et caractéristiques: apparence exclusive et ambiance luxueuse: les caractéristiques de conception spécifiques au modèle soulignent le caractère exclusif et sportif de la nouvelle BMW X5 M50i et de la nouvelle BMW X7 M50i. Les entrées d’air de grandes dimensions dans le tablier avant indiquent les besoins de refroidissement du moteur V8. Le design distinctif des jupes latérales et du tablier arrière, la ligne ombrée brillante BMW Individual et certains éléments de design en gris cérium soulignent également le statut exceptionnel des modèles à huit cylindres. L’intérieur des deux modèles haut de gamme de la famille BMW X comprend un volant en cuir M Sélecteur de vitesses avec logo M, revêtement cuir Vernasca avec surpiqûres contrastées et surfaces perforées ainsi que la garniture intérieure en finition aluminium tétragon (BMW X5 M50i) ou le Fineline Black finement fini avec effet métallisé pour une ambiance luxueuse avec une touche sportive. De plus, l’équipement standard comprend des seuils de porte éclairés portant le mot “M50i”, une garniture de pavillon en anthracite (BMW X5 M50i) ou en Alcantara anthracite (BMW X7 M50i) et un système d’enceintes HiFi (BMW X5 M50i) ou le système de sonorisation Harman Kardon Surround BMW X7 M50i).

BMW X5 M50i consommation combinée de carburant: 10,7 à 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 243 – 238 g / kmBMW X7 M50i consommation de carburant combinée: 11,1 – 10,9 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 252 – 248 g / km

