French News: Rencontre avec le Premier ministre vietnamien Nguyen Suan Fook

V. Poutine: Cher camarade Premier ministre! Chers amis, chers collègues, je suis très heureux de vous voir au Kremlin, je n’ai pas besoin de parler du côté formel de nos relations – elles ont certainement un caractère stratégique, basé sur des traditions d’amitié, une unité de vues sur de nombreuses questions. Le mois de juillet marque le 25e anniversaire de la signature du traité sur les fondements des relations amicales et 70 années de relations diplomatiques avec les relations diplomatiques en janvier, en janvier de l’année suivante. Votre délégation et vous-même avez un programme très important de rester en Russie cette fois-ci. Je suis sûr que votre visite donnera un bon élan au développement de nos relations. Nous sommes très heureux de vous voir. Nguyen Suan Fook (traduit): Cher camarade Poutine! Chers amis, je suis très heureux de vous revoir, cher camarade président. Vous êtes un grand ami du peuple vietnamien et saisis cette occasion pour vous assurer que nous attachons toujours une grande importance à nos liens historiques privilégiés, à nos relations de partenariat stratégique global. Le Vietnam et l’ensemble de notre parti communiste, ainsi que l’ensemble de notre peuple Nous traitons les relations bilatérales avec soin et nous nous souvenons toujours du prix de l’assistance et du soutien que le peuple russe a fournis au Vietnam pendant les années de notre lutte contre les agresseurs, ainsi que dans le développement ultérieur de notre pays. Nous sommes déterminés à amener les relations entre le Vietnam et la Russie à un nouveau niveau plus productif, et nous apprécions grandement votre sympathie particulière pour notre pays, ainsi que l’aide que vous apportez toujours au Vietnam, nos relations bilatérales. négociations avec le camarade Medvedev. Lors de notre réunion d’aujourd’hui, j’aimerais aborder avec vous certaines questions clefs de la coopération bilatérale, tout d’abord, il convient de noter que les relations entre le Vietnam et la Russie se sont développées de manière très dynamique ces derniers temps. L’entrée en vigueur de l’accord sur la création d’une zone de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne est un exemple frappant.Le commerce bilatéral a atteint l’an dernier environ six milliards de dollars, soit une croissance de plus de 30%.

