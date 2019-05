French News: Résultats de recherche du BiB à la réunion annuelle du PAA 2019

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Résultats de recherche du BiB à la conférence annuelle du PAA 2019

Lors de la réunion annuelle de la Population Association of America (PAA) du 10 au 13 avril 2019, des scientifiques de la BiB ont présenté les résultats actuels de leurs recherches. Ses contributions portaient sur l’espérance de vie, la famille et la fécondité, ainsi que sur les migrations.

L’équipe de recherche du BiB au PAA (à partir de la gauche): Michael Mühlichen, Dr. med. Nikola Sander, dr. Sebastian Klüsener, dr. Ronny Westerman. Source: BiBMichael Mühlichen et dr. Ronny Westerman a examiné les tendances de la mortalité par cancer évitable en Allemagne orientale et occidentale. En outre, le Dr Le Dr Westerman examine la part de la mortalité liée à l’alcool dans la mortalité totale. Comment la législation familiale affecte-t-elle le comportement des nouvelles familles? Sebastian Klüsener avec le Dr. med. Jonathan Zufferey de l’Université de Genève. Dans sa deuxième conférence, il a traité avec le Dr. med. Aiva Jasilioniene (Institut Max Planck de recherche démographique, Rostock) et Dr. med. Victoria Yuodeshko (Institut de recherche sur le travail, Minsk), sur l’évolution de la fécondité en Russie. Klüsener a également montré l’évolution des différences d’âge sur plusieurs décennies entre mères et pères lors de la naissance d’enfants dans 15 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie de l’Est. Nikola Sander a présenté le projet GERB de la BiB, qui étudie les caractéristiques des émigrants allemands. Dans une autre conférence, elle a donné des impulsions graphiques pour le traitement visuel des données en utilisant l’exemple des flux migratoires.