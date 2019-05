Source: Espace fédéral russe

#Roskosmos # le plus important 22/05/2019 13:39 La région de Moscou continue d’utiliser le Tu-134. Les médias russes ont annoncé l’interruption de l’utilisation des avions Tu-134. Ces messages ne sont pas vrais: Roscosmos, à l’instar d’un certain nombre d’autres ministères et départements russes, continue d’exploiter l’avion Tu-134. En particulier, les vols sur le Tu-134 sont effectués dans l’intérêt des entreprises du secteur des fusées et de l’espace.

MIL OSI