French News: S. Mitin: Nous continuerons de suivre l’évolution de la situation en élaborant des lois et règlements du ministère des Richesses naturelles de la Fédération de Russie au cours de l’année en cours

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur est convaincu que l’efficacité de la mise en œuvre des décisions législatives adoptées dépend de la préparation d’actes législatifs réglementaires rapide et de qualité.

Sergey Mitin MitinSergey Gerasimovich, premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération sur la politique agroalimentaire et la gestion de l’environnement, représentant de l’organe exécutif de la région de Novgorod, a tenu une réunion du groupe de travail sur le suivi de l’adoption des réglementations par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Fédération de Russie.

Comme le sénateur l’a indiqué, le Conseil de la fédération travaille sans relâche à la mise en œuvre de la décision sur l’irrecevabilité de la violation des délais impartis pour l’adoption d’actes législatifs réglementaires sub-légaux. Cette décision a été prise lors de la réunion annuelle du président du Conseil de la fédération de Valentina Matvienko Matvienko, Représentante de Valentina Ivanovna de l’organe exécutif du pouvoir de la ville de Saint-Pétersbourg avec des secrétaires d’État – directeurs adjoints des organes exécutifs fédéraux en décembre 2018.

L’efficacité de la mise en œuvre des décisions législatives adoptées dépend de la préparation d’actes législatifs réglementaires rapide et de qualité.

«L’efficacité de la mise en œuvre des décisions législatives adoptées dépend de la préparation d’actes juridiques réglementaires de qualité et dans les délais impartis», a déclaré Sergei Mitin. et le ministère a été chargé d’accélérer l’élaboration d’actes juridiques réglementaires visant à mettre en œuvre les lois fédérales adoptées en 2014-2018. Dans le même temps, une attention particulière a été accordée à l’élaboration de documents destinés à la mise en œuvre de lois fédérales dans le domaine des relations forestières, a souligné le parlementaire. réunion, fait du travail. Ainsi, au cours de la période considérée (décembre 2018 – mai 2019), le ministère a adopté 14 actes législatifs en vertu de 15 lois fédérales, tandis que le sénateur accordait une attention particulière au travail accompli par le ministère pour élaborer des actes juridiques normatifs pour les lois fédérales dans le domaine des relations forestières.

Un certain nombre d’actes juridiques ont des raisons objectives de retarder leur adoption, mais il existe également des réserves quant à l’amélioration de l’efficacité de ce travail.

«Le projet de décret gouvernemental« portant approbation de normes régissant la fourniture d’une entité constitutive de la Fédération de Russie aux formations anti-feux de forêt, aux équipements et équipements anti-incendie, aux équipements et équipements de lutte contre les incendies et à d’autres moyens de prévention et d’extinction des incendies de forêt »est essentiel depuis 2016. Cette situation est complètement inacceptable. Il convient d’accorder une attention prioritaire à l’élaboration d’instruments juridiques réglementaires visant à la mise en œuvre de lois fédérales dans le domaine des relations forestières “, a déclaré Sergueï Mitin.” Bien sûr, pour un certain nombre d’actes juridiques, il existe des raisons objectives de retarder leur adoption, mais il existe également des réserves pour améliorer l’efficacité de ces travaux. Le comité compétent du Conseil de la fédération continuera de suivre l’évolution de la situation en élaborant des actes juridiques normatifs du ministère des Richesses naturelles de la Russie au cours de l’année 2019 », a déclaré le sénateur. Le Ministère des ressources naturelles de la Russie a fourni des informations sur l’élaboration d’actes législatifs en matière de protection de l’environnement et de protection de l’environnement, de relations forestières et de gestion des déchets de chasse, de production et de consommation.Les membres du Conseil de la Fédération, Tatiana Gigel, représentante de Gigel Anatolyevna ont participé à la réunion. de l’organe législatif (représentatif) du pouvoir d’État de la République de l’Altaï, Elena Zlenko, Zlenko Yelena Gennadyevna, représentante de l’exécutif pouvoir d’Etat RGANI du Iamalie Alexei Kondratenko, KondratenkoAleksey Nikolaevichpredstavitel l’organe exécutif du pouvoir d’Etat du territoire de Krasnodar Viktor Novozhilov, NovozhilovViktor Feodosevichpredstavitel le corps législatif (représentatif) de la région d’Arkhangelsk commandes Gennady. Ordenov, Gennady Ivanovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région d’Astrakhan

