French News: Schulze: La nouvelle réglementation sur le loup constitue un équilibre raisonnable entre la protection des espèces et les éleveurs au pâturage

Source: Ministère fédéral de la conservation de l’environnement et de la sécurité nucléaire Le 22 mai, le Cabinet fédéral a adopté un amendement à la loi fédérale sur la protection de la nature, qui régit la conciliation des intérêts entre la protection du loup et celle des éleveurs au pâturage.

Aujourd’hui, le Cabinet fédéral a adopté un amendement à la loi fédérale sur la protection de la nature, qui régit la conciliation des intérêts entre la protection du loup et celle des éleveurs au pâturage. Ce faisant, le gouvernement fédéral répond aux préoccupations justifiées des éleveurs de bétail au pâturage et crée une plus grande sécurité juridique quant aux conditions dans lesquelles les autorités locales de protection de la nature peuvent prévoir des exceptions à la protection des espèces. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Un équilibre raisonnable des intérêts a été atteint, associant la protection des troupeaux et celle des espèces. Le gouvernement fédéral est pour la protection convenue à l’échelle européenne des espèces en voie de disparition. Dans le même temps, nous soutenons la ferme ovine, indispensable pour la conservation de la nature. Il sera plus facile à l’avenir de protéger les troupeaux des larmes répétées, mais le loup reste une espèce strictement protégée. Le projet de loi contribue à faciliter la coexistence du loup et du bétail en pâturage en Allemagne. Nous avons répondu aux préoccupations sur le terrain. Partout où il y a un problème, nous le résolvons. Et là où il n’y en a pas, la protection des espèces est illimitée. Abattre les loups sans raison valable est et reste hors de question. “Le projet de loi modifiant la loi fédérale sur la protection de la nature (avec l’ajout de l’article 45a” Traiter le loup “) crée une plus grande sécurité juridique lors de l’élimination des loups qui déchirent les animaux au pâturage. Dans le cas d’une licence délivrée par les ministères de l’environnement compétents, si le pasteur subit des dommages “graves” aux loups, ceux-ci ne doivent pas compromettre le bien-être économique, comme l’exige une partie de la jurisprudence. Cela aide également les animaux de passe-temps à garder. Si les dommages causés par les larmes des animaux de la ferme ne peuvent pas être attribués à un loup de la meute en particulier, il est désormais possible de tirer sur des membres individuels de la meute jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de dégâts dans la zone concernée. La base de cela reste une exemption de protection des espèces dans chaque cas individuel. Au moment de la récolte, les personnes habilitées à exercer les droits de chasse devraient – dans la mesure du possible – être incluses, à la condition que le bétail au pâturage protège son troupeau de manière adéquate. C’est seulement ainsi que les loups ne connaissent pas seulement les animaux de la ferme comme une proie facile. Seuls les loups qui surmontent plus d’une fois les barrières de protection du troupeau peuvent être abattus. C’est déjà une pratique courante dans les États fédérés, qui doivent ordonner le licenciement dans chaque cas particulier. Comme l’alimentation des loups est une habitude pour les gens et que cela pourrait constituer un danger, le nouveau règlement proposé prévoit une interdiction d’alimentation. En outre, il est envisagé que l’autorité compétente supprime les “hybrides loups-chiens”, car l’introduction de gènes d’animaux de compagnie constitue un danger pour la population de loups sauvages. En Allemagne, l’année officielle du loup 2017-2018 a été coordonnée avec les autorités fédérales 75 meutes de loups, 30 couples de loups et 3 animaux individuels territoriaux. Les chiffres pour l’année du loup en cours ne sont pas encore complètement enregistrés et seront annoncés à l’automne 2019.

