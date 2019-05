French News: Stübgen: Nous devons assurer l’égalité des conditions de vie dans les zones urbaines et rurales

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture. Dialogue stratégique germano-tchèque “Zones rurales” au sein du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) à Berlin.

Le secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, a ouvert le dialogue stratégique germano-tchèque sur les “zones rurales” le 22 mai 2019. La réunion interministérielle avec les représentants du ministère de l’Agriculture et du ministère du Développement régional de la République tchèque est le prélude de plusieurs années de coopération dans le domaine du développement rural.

Participants du dialogue stratégique germano-tchèque du 22.05.2019 à Berlin, Source: BMELDazu Michael Stübgen: “Le développement démographique et le changement structurel posent des défis particuliers aux régions rurales. Dans ce contexte, l’Allemagne et la République tchèque sont confrontées à la tâche de pérenniser leurs régions rurales et d’assurer le développement de conditions de vie égales dans les zones urbaines et rurales. C’est pourquoi nous souhaitons lancer un dialogue scientifique mené par l’Institut Thünen des zones rurales. Notre objectif est de promouvoir l’échange d’informations entre les institutions concernées, les institutions scientifiques et les praticiens locaux. Nous souhaitons également développer de nouvelles approches pour la coopération transfrontalière. “Les experts du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, de l’Institut Thünen pour les zones rurales et du Centre de compétences Développement rural ont présenté les instruments du développement rural intégré de la tâche conjointe” Structure agraire et protection du ), le “Programme fédéral de développement rural (BULE)” et le “Modèle de projet (foncier) du projet”. Le deuxième jour de la réunion à Freiberg, dans le district de Saxe centrale, les participants ont pu découvrir comment des projets concrets avaient été mis en œuvre sur le site. Le prochain dialogue est prévu pour l’automne 2019 en République tchèque.Arrière-planLe dialogue stratégique germano-tchèque se déroulera sur la base d’une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des deux pays en 2015. Il vise à renforcer la confiance mutuelle, à favoriser la coopération et à approfondir l’échange d’informations et la coordination entre les gouvernements.

