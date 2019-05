French News: Travail numérique: 33 millions de travailleurs utilisent des ordinateurs ou des appareils contrôlés par ordinateur

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 194 du 22 mai 2019

WIESBADEN – En 2018, sur un total de 39,5 millions d’utilisateurs Internet âgés de 16 ans et plus en Allemagne, occupant un emploi rémunéré, utilisaient un ordinateur ou des appareils et machines contrôlés par ordinateur. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), selon les résultats de l’enquête sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les ménages privés, 91% d’entre eux ont déclaré que leurs compétences en informatique étaient au moins suffisantes pour leur activité professionnelle.

Les appareils et machines numériques utilisés au travail comprennent les ordinateurs, les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes et autres appareils ou machines contrôlés par ordinateur, tels que le matériel de production et de transport ou les véhicules.

Une grande majorité estime que les compétences informatiques sont au moins suffisantes

56% des 33 millions de travailleurs qui utilisaient du matériel et des machines numériques au travail ont qualifié leurs compétences en informatique, logiciels ou applications comme suffisantes pour leur travail. En outre, 35% ont estimé que leurs compétences étaient supérieures à celles requises pour les tâches actuelles. 9% ont déclaré avoir besoin de plus de formation pour bien travailler.

L’utilisation d’appareils et de machines numériques modifie le travail quotidien

Pour 22% des 33 millions de travailleurs qui utilisaient du matériel et des machines numériques au travail, la mise au point de nouveaux logiciels ou de nouveaux équipements commandés par ordinateur a considérablement changé. 38% ont dû apprendre à utiliser de nouveaux logiciels ou équipements pour le travail. Pour 20%, l’utilisation d’ordinateurs ou de dispositifs contrôlés par ordinateur a permis de réduire le temps consacré aux tâches récurrentes. Pour 15%, cependant, le temps requis avait augmenté.

Notes méthodologiques:

L’enquête sur l’utilisation privée des technologies de l’information et de la communication (TIC) ne concerne que les utilisateurs d’Internet sur d’autres sujets. Cela inclut les personnes qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête.

Les autres résultats de l’enquête sur l’utilisation privée des technologies de l’information et de la communication (TIC) 2018 sont disponibles sur la page thématique de l’Office fédéral de la statistique, en particulier dans Fachserie 15, Reihe 4 “Les ménages dans la société de l’information – Utilisation des technologies de l’information et de la communication 2018” ainsi que dans le Tableaux 63931 la base de données GENESIS-Online.

Vous pourriez aussi être intéressé par cette

Téléphone: +49 (0) 611/75 88 80

Vers le formulaire de contact

MIL OSI